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LG ने परखा नरेला का विकास: 'विकसित दिल्ली' के लिए मास्टर प्लान 2047 पर तेजी से काम, एजुकेशन हब और नए फ्लैट्स का दौरा

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू का नरेला दौरा ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज नरेला सब-सिटी का दौरा कर डीडीए (DDA) और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण की समीक्षा की. इस दौरान एलजी ने दो टूक शब्दों में कहा कि नरेला के निवासियों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं और सुरक्षा देने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.