LG ने परखा नरेला का विकास: 'विकसित दिल्ली' के लिए मास्टर प्लान 2047 पर तेजी से काम, एजुकेशन हब और नए फ्लैट्स का दौरा
क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उपराज्यपाल ने पुलिस के लिए निर्मित स्थान जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
Published : November 2, 2026 at 6:52 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज नरेला सब-सिटी का दौरा कर डीडीए (DDA) और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण की समीक्षा की. इस दौरान एलजी ने दो टूक शब्दों में कहा कि नरेला के निवासियों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं और सुरक्षा देने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
एलजी ने नरेला के सेक्टर A1-A4 स्थित पॉकेट-11 में डीडीए के 'रेडी-टू-मूव-इन' फ्लैटों का निरीक्षण किया. डीडीए की 'श्रमजीवी' और 'कर्मजीवी' आवास योजनाओं के तहत फ्लैटों की तेज बिक्री पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि केवल मकान देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और नागरिक सुविधाएं होना भी बेहद जरूरी है.
रेडी-टू-मूव फ्लैट्स का लिया जायजा, सुरक्षा पर दिया जोर
इलाके में सुरक्षा का माहौल बनाने और नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एलजी ने डीडीए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पुलिस को तुरंत बिल्ट-अप स्पेस (स्थान) मुहैया कराएं, ताकि नए पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकियां और बीट ऑफिस बिना देरी के शुरू हो सकें.
Visited Narela to review key development initiatives being undertaken by @official_dda. Inspected DDA’s ready-to-move flats, reaffirming our commitment to providing quality, affordable housing in Delhi. Also reviewed land allotted to State universities in Sectors G7/G8 for an integrated education hub, and the preparedness of Sector 8B (Zone P-II) - the first sector under the Land Pooling Policy. These initiatives will drive planned, sustainable growth and strengthen Narela’s role in shaping a #ViksitDilli.— LG Delhi (@LtGovDelhi) November 2, 2026
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सुरक्षा व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण
क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उपराज्यपाल ने डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस के लिए निर्मित स्थान जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि पुलिस स्टेशन, चौकियां और बीट तुरंत चालू हो सकें. उन्होंने जोर देकर कहा कि नरेला में पुलिस की प्रभावी उपस्थिति से आपराधिक गतिविधियों और नशे के कारोबार पर लगाम लगेगी, जिससे स्थानीय निवासियों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी.
138 हेक्टेयर का एजुकेशन हब और लैंड पूलिंग की प्रगति
नरेला को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनाने के उद्देश्य से एलजी ने मास्टर प्लान-2047 के तहत सेक्टर G7/G8 में राज्य विश्वविद्यालयों के लिए आवंटित 138 हेक्टेयर भूमि का जायजा लिया. यह एकीकृत एजुकेशन हब उच्च शिक्षा, शोध, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार सृजन का प्रमुख केंद्र बनेगा. इसके साथ ही, उन्होंने सेक्टर 8B (जोन P-II) का भी निरीक्षण किया, जो लैंड पूलिंग नीति के तहत 70% लैंड पूल करने वाला पहला सेक्टर बन गया है. एलजी ने कहा कि नरेला का यह व्यवस्थित विकास 'विकसित दिल्ली' के जरिए 'विकसित भारत' के सपने को साकार करेगा.
तमाम विभागों की समीक्षा, एलजी खुद करेंगे निगरानी
दौरे के दौरान एलजी ने नरेला में नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के कामकाज की समीक्षा की. उन्होंने दिल्ली पुलिस को गश्त बढ़ाने और नए पुलिस स्टेशन व चौकियां जल्द चालू करने का निर्देश दिया.
साथ ही एमसीडी क्षेत्र में साफ-सफाई और नागरिक सेवाओं का उचित रख-रखाव और दिल्ली जल बोर्ड को पानी की आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को मजबूत बनाने की बात कही. परिवहन विभाग को भी डीटीसी बसों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के निर्देश दिए. एलजी तरनजीत सिंह संधू ने स्पष्ट किया कि वह नरेला में चल रही सभी विकास परियोजनाओं और नागरिक सुविधाओं के विस्तार की खुद लगातार निगरानी करते रहेंगे.
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