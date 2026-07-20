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DDMA मीटिंग : दिल्ली में मानसून और जलभराव से निपटने को लेकर LG और CM ने की बैठक, तय होगी जवाबदेही

नई दिल्ली: दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है. सोमवार को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की संयुक्त अध्यक्षता में डीडीएमए की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में मानसून की तैयारियों, अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्लान के क्रियान्वयन और राजधानी में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फ़ोर्स के गठन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई.

अल नीनो की बदलती परिस्थितियों और मानसून के दौरान अचानक होने वाली भारी बारिश या सूखे के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है. बैठक में यह संकल्प लिया गया कि राजधानी में जलभराव की समस्या को न्यूनतम या पूरी तरह शून्य करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे.

जलभराव वाले स्थानों की संख्या में आई कमी: बैठक के दौरान आंकड़े साझा करते हुए बताया गया कि दिल्ली में जलभराव के प्रति संवेदनशील स्थलों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट आई है. वर्ष 2024 में जलभराव वाले कुल स्थल 194 थे, जबकि वर्ष 2025 में इनकी संख्या घटकर 169 रह गई. वहीं 2026 में (अब तक) यह संख्या कम होकर मात्र 34 पर आ गई है. इसके अलावा, जिन स्थानों पर बार-बार जलभराव होता था, उनकी संख्या में भी भारी कमी आई है. वर्ष 2024 से 2025 के बीच ऐसे 53 स्थल दोहराए गए थे, जबकि 2025 से 2026 के बीच यह संख्या घटकर केवल 08 रह गई है.

नालों की डी-सिल्टिंग और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश: बैठक में यह जानकारी दी गई कि नगर निगम, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग, एनडीएमसी और डीडीए ने नालों की डी-सिल्टिंग (गाद निकालने) के अपने लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल कर लिया है. हालांकि, लोक निर्माण विभाग ने लगभग 95 प्रतिशत डी-सिल्टिंग पूरी कर ली है, लेकिन इसके दायरे में आने वाले नालों पर अतिक्रमण के कारण काम में कुछ रुकावट आई है. वहीं, दिल्ली जल बोर्ड ने अपने ट्रंक सीवर लाइनों का 85.5%, पेरिफेरल सीवर लाइनों का 91.1% और ब्रांच सीवर लाइनों का 90.16% हिस्सा साफ कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डी-सिल्टिंग के काम पर संतोष जताते हुए कड़े निर्देश दिए कि निकाले गए सिल्ट (गाद) का उठान और निस्तारण साथ-साथ किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी नाला, सीवर लाइन या मैनहोल खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए और सड़कों के गड्ढों को तुरंत भरा जाए. उन्होंने दुर्घटनाओं के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति अपनाने पर जोर दिया.