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दिल्ली को व्यवस्थित करने के लिए LG ने 'फोर पिलर मॉडल' पर DDA को काम करने की दी सलाह

LG ने 'फोर पिलर मॉडल' पर DDA को काम करने की दी सलाह ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अब कंक्रीट के जंगलों से निकालकर एक फ्यूचर-रेडी और स्मार्ट-ग्रीन सिटी बनने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है. उपराज्यपाल ने डीडीए की सलाहकार परिषद की बैठक में एक महत्वाकांक्षी 'विजन डॉक्यूमेंट' पेश किया है. उपराज्यपाल का स्पष्ट संदेश है दिल्ली का विकास अब टुकड़ों में नहीं, बल्कि समावेशी और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर होगा.

अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों पर विशेष फोकस

बैठक में उपराज्यपाल ने उन बिंदुओं पर भी चर्चा की जो बरसों से दिल्ली के विकास में रोड़ा बने हुए हैं. किफायती आवास की कमी, अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और झुग्गी-झोपड़ी समूहों के सम्मानजनक पुनर्वास को इस योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है.

एलजी ने दो टूक कहा "योजनाएं फाइलों में सिमट कर न रहें, बल्कि धरातल पर दिखें." उन्होंने निर्देश दिए कि डीडीए और अन्य सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य इतना मजबूत हो कि दिल्लीवासी खुद बदलाव महसूस करें. शहरी नियोजकों का मानना है कि यदि 207 वर्ग किलोमीटर के 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' को सही ढंग से लागू किया गया, तो यह दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को दोगुना कर देगा और सड़क पर निजी वाहनों का दबाव काफी कम हो जाएगा.

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