ETV Bharat / state

दिल्ली को व्यवस्थित करने के लिए LG ने 'फोर पिलर मॉडल' पर DDA को काम करने की दी सलाह

विकसित दिल्ली का नया फॉर्मूला, DDA और उपराज्यपाल का '4-पिलर प्लान'

LG ने 'फोर पिलर मॉडल' पर DDA को काम करने की दी सलाह
LG ने 'फोर पिलर मॉडल' पर DDA को काम करने की दी सलाह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 4, 2026 at 3:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अब कंक्रीट के जंगलों से निकालकर एक फ्यूचर-रेडी और स्मार्ट-ग्रीन सिटी बनने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है. उपराज्यपाल ने डीडीए की सलाहकार परिषद की बैठक में एक महत्वाकांक्षी 'विजन डॉक्यूमेंट' पेश किया है. उपराज्यपाल का स्पष्ट संदेश है दिल्ली का विकास अब टुकड़ों में नहीं, बल्कि समावेशी और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर होगा.

अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों पर विशेष फोकस

बैठक में उपराज्यपाल ने उन बिंदुओं पर भी चर्चा की जो बरसों से दिल्ली के विकास में रोड़ा बने हुए हैं. किफायती आवास की कमी, अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और झुग्गी-झोपड़ी समूहों के सम्मानजनक पुनर्वास को इस योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है.

एलजी ने दो टूक कहा "योजनाएं फाइलों में सिमट कर न रहें, बल्कि धरातल पर दिखें." उन्होंने निर्देश दिए कि डीडीए और अन्य सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य इतना मजबूत हो कि दिल्लीवासी खुद बदलाव महसूस करें. शहरी नियोजकों का मानना है कि यदि 207 वर्ग किलोमीटर के 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' को सही ढंग से लागू किया गया, तो यह दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को दोगुना कर देगा और सड़क पर निजी वाहनों का दबाव काफी कम हो जाएगा.

दिल्ली के कायाकल्प का मास्टर रोडमैप

उपराज्यपाल ने दिल्ली के लिए विकसित विजन का खाका चार स्तंभों पर टिकाया है. यह योजना महज निर्माण कार्य तक सीमित नहीं, बल्कि दिल्ली की जीवनशैली और अर्थव्यवस्था को बदलने का एक समग्र प्रयास है.

  • हरित और नीला नेटवर्क: शहर में प्रति व्यक्ति ग्रीन कवर बढ़ाना प्राथमिकता है. यमुना रिवरफ्रंट को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि दिल्ली को एक 'इंटरकनेक्टेड' नीली-हरी अवसंरचना मिले.
  • सेफ और स्मार्ट लिविंग: आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा, शुद्ध जल की उपलब्धता और दुर्घटना-मुक्त सड़कें अब दिल्ली के विकास के नए मानक होंगे.
  • इकोनॉमिक हब के रूप में पुनरुद्धार: पुराने व्यापारिक केंद्रों का पुनर्विकास, नए लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण और दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरों को आधुनिक पर्यटन व व्यापारिक संपदा के रूप में ढालना.
  • सीमलेस मोबिलिटी: उपराज्यपाल ने जोर दिया कि दिल्ली की सड़कों पर जाम बीते कल की बात होनी चाहिए. इसके लिए मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन और मेट्रो से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को धरातल पर उतारना होगा.

1,400 वर्ग किमी में फैलेगी विकास की नई लहर

DDA की इस योजना का दायरा बेहद विस्तृत है. राजधानी के करीब 1,400 वर्ग किलोमीटर इलाके को विकास के नए 'ब्लूप्रिंट' के तहत कवर किया गया है. इसके तहत दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों को कुछ इस तरह प्लान किया गया है.

विकास क्षेत्र प्रस्तावित क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
मुख्य फोकस आवासीय क्षेत्र 700
सुनियोजित रिहायशी विकास (TOD) 207
मेट्रो कॉरिडोर के आसपास लैंड पूलिंग 200
लो डेंसिटी एरिया 150
पर्यावरण-अनुकूल विकास रिवरफ्रंट (ओ-जोन) 100
रिडेवलपमेंट ओल्ड सिटी 24
बंगला जोन 31
हाई डेंसिटी कॉरिडोर 20

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली में अतिक्रमण पर 'जीरो टॉलरेंस': LG का DDA को सख्त निर्देश, अब ड्रोन से रखी जाएगी नजर
  2. दिल्ली की 52 कॉलोनियों के लोगों ने DDA ऑफिस में 'O-Zone' के खिलाफ किया प्रदर्शन, डायरेक्टर को सौंपा ज्ञापन
  3. दिल्ली को 'ग्रीन कैपिटल' बनाने की कवायद: 1,000 एकड़ में लगेंगे 23 लाख पौधे, एलजी खुद करेंगे निगरानी

TAGGED:

DDA LG MEETING COUNCIL
4 PILLAR MODEL DDA
DDA MASTER PLAN 2041 DELHI
DDA फोर पिलर मॉडल
DDA FOUR PILLAR MODEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.