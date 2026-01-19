ETV Bharat / state

लेवल-2 शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन यूं बरती गई सख्ती: संस्कृत शिक्षा के खाली पद भरने पर जोर

जयपुर: प्रदेश के संस्कृत स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए कराई जा रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 परीक्षा के तहत सोमवार को पहली पारी में अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई. नकल और फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए परीक्षा केंद्रों को तकनीक से लैस किया गया. अभ्यर्थियों को फेस रिकॉग्निशन, बायोमैट्रिक सत्यापन, मेटल डिटेक्टर फ्रिस्किंग और हैंडराइटिंग सैंपल जैसी बहुस्तरीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ा.

कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत शिक्षा में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 भर्ती कराई जा रही है. सोमवार को दो पारियों में परीक्षाएं हो रही है. सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक अंग्रेजी और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा हो रही है. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक ही प्रवेश की अनुमति दी गई. सोमवार को पहली पारी में अंग्रेजी की परीक्षा में 53 हजार 82 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 48 हजार 41 उपस्थित रहे. यानी 90.5% उपस्थिति रही.

लेवल-2 : विषयवार पद

एसएसटी : 296

हिंदी : 174

इंग्लिश : 221

संस्कृत : 389

गणित-विज्ञान : 1046

हाई-टेक सुरक्षा के बीच परीक्षा : उधर, सेंटर सुपरीटेंडेंट हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले फेस स्कैनिंग और अंगूठे के निशान का मिलान किया गया. मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से जांच और परीक्षा कक्ष में बैठने के बाद हैंडराइटिंग के नमूने लेकर पहचान की दोबारा पुष्टि की गई. फ्लाइंग स्क्वॉड ने औचक निरीक्षण कर निगरानी को और पुख्ता किया. ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन कराया गया. प्रवेश पत्र की फोटो अस्पष्ट होने या पहचान पत्र से मेल न होने की स्थिति में अतिरिक्त सत्यापन के बाद ही बैठने दिया गया. आधार कार्ड से सत्यापन और फेस रिकॉग्निशन अनिवार्य है. किसी भी स्तर पर अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है.