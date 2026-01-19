ETV Bharat / state

लेवल-2 शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन यूं बरती गई सख्ती: संस्कृत शिक्षा के खाली पद भरने पर जोर

फर्जीवाड़े रोकने के लिए अभ्यर्थियों को फेस रिकॉग्निशन, बायोमैट्रिक सत्यापन, मेटल डिटेक्टर फ्रिस्किंग और हैंडराइटिंग सैंपल जैसी बहुस्तरीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ा.

Examiners checking the candidates at a center in Jaipur
जयपुर के एक केंद्र पर परीक्षार्थियों की जांच करते हुए (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: प्रदेश के संस्कृत स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए कराई जा रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 परीक्षा के तहत सोमवार को पहली पारी में अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई. नकल और फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए परीक्षा केंद्रों को तकनीक से लैस किया गया. अभ्यर्थियों को फेस रिकॉग्निशन, बायोमैट्रिक सत्यापन, मेटल डिटेक्टर फ्रिस्किंग और हैंडराइटिंग सैंपल जैसी बहुस्तरीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ा.

कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत शिक्षा में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 भर्ती कराई जा रही है. सोमवार को दो पारियों में परीक्षाएं हो रही है. सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक अंग्रेजी और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा हो रही है. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक ही प्रवेश की अनुमति दी गई. सोमवार को पहली पारी में अंग्रेजी की परीक्षा में 53 हजार 82 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 48 हजार 41 उपस्थित रहे. यानी 90.5% उपस्थिति रही.

लेवल-2 : विषयवार पद

  • एसएसटी : 296
  • हिंदी : 174
  • इंग्लिश : 221
  • संस्कृत : 389
  • गणित-विज्ञान : 1046

हाई-टेक सुरक्षा के बीच परीक्षा : उधर, सेंटर सुपरीटेंडेंट हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले फेस स्कैनिंग और अंगूठे के निशान का मिलान किया गया. मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से जांच और परीक्षा कक्ष में बैठने के बाद हैंडराइटिंग के नमूने लेकर पहचान की दोबारा पुष्टि की गई. फ्लाइंग स्क्वॉड ने औचक निरीक्षण कर निगरानी को और पुख्ता किया. ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन कराया गया. प्रवेश पत्र की फोटो अस्पष्ट होने या पहचान पत्र से मेल न होने की स्थिति में अतिरिक्त सत्यापन के बाद ही बैठने दिया गया. आधार कार्ड से सत्यापन और फेस रिकॉग्निशन अनिवार्य है. किसी भी स्तर पर अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है.

बाड़मेर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक सीधी भर्ती 2025 परीक्षा सोमवार को जिले के 12 केंद्रों पर दो पारियों में होंगी. इसमें 3700 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. पहली पारी सुबह 10 बजे से शुरू हुई. सुबह से परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें दिखी. परीक्षार्थियों को केंद्र पर गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया. पहली पारी की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे तक होगी.

हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा: परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल द्वितीय सीधी भर्ती परीक्षा के दौरान जिले में सोमवार को प्रथम पारी में अंग्रेजी, द्वितीय पारी में हिंदी, 20 जनवरी को प्रथम पारी एवं द्वितीय पारी में संस्कृत विषय की परीक्षा होगी.

आज 3759 परीक्षार्थी: चांदावत ने बताया कि आज प्रथम पारी में 495 एवं द्वितीय पारी में 3264 यानी कुल 3759 परीक्षार्थी शामिल होंगे. जिला प्रशासन ने परीक्षा के दौरान सुरक्षा, परिवहन, बिजली, चिकित्सा समेत समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है.

दो पारियों में 95 फीसदी उपस्थिति: एडीएम चांदावत ने बताया कि रविवार को दो पारियों में 12 केंद्रों पर परीक्षा हुई. प्रथम पारी में विज्ञान परीक्षा में 3264 में से 3106 (95.16 फीसदी) परीक्षार्थी उपस्थित हुए. द्वितीय पारी में गणित की परीक्षा में 3264 में से 3118 अभ्यर्थी (95.53 फीसदी) परीक्षा में शामिल हुए.

