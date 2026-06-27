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कानपुर के जीएसवीएम में बनेगा लेवल वन ट्रॉमा सेंटर; आसपास के 18 जिलों के मरीजों को राहत

कानपुर: जिस तरह तमिलनाडु में लेवल वन स्तर का ट्रॉमा सेंटर बना है, उसी तर्ज पर अब शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में लेवल वन के ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही जीएसवीएम से संबद्ध शहर के सबसे बड़े अस्पताल एलएलआर में इंटीग्रेटेड ट्रॉमा व आईसीयू सेंटर बनेगा.

शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी हो गए हैं. वहीं, ग्रीन सिग्नल मिलते ही प्रशासन ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है. इसमें बच्चों के लिए ट्रॉमा की अलग व्यवस्था होगी. ऐसा होने पर कानपुर और आसपास के करीब 18 जिलों के लोगों को ट्रॉमा सेंटर की सौगात मिल जाएगी.

इससे उन्हें अभी तक जो दिल्ली, मुंबई या किसी अन्य बड़े शहरों की ओर रुख या दौड़भाग करनी पड़ती थी, उससे भी निजात मिल जाएगी. शासन स्तर पर लेवल वन में जहां प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को रखा गया है. वहीं, लेवल-2 में हाईवे स्थित निजी मेडिकल कॉलेज, लेवल-3 में सीएचसी व पीएचसी शामिल हैं.

जान गंवाने वालों की संख्या को घटाने की योजना: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि लेवल वन का ट्रॉमा सेंटर बनाने का मकसद है, सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या को आगामी तीन सालों में 50 प्रतिशत कम करना.