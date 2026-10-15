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जामताड़ा समेत इन 3 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल! स्वास्थ्य मंत्री और MMHPL के बीच हुआ LOI

स्वास्थ्य मंत्री और MMHPL के बीच LOI ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के चार जिलों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोले जाएंगे. वहीं इस योजना के तहत जामताड़ा में 100 MBBS सीट और 420 बेडेड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खुलेगा. इसके लिए अपर मुख्य सचिव (हेल्थ) अजय कुमार सिंह और स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, रिम्स निदेशक डॉ. डीके सिन्हा की उपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और मेसर्स मणि मनीष हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड (MMHPL) के प्रतिनिधियों के बीच आशय पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर हुए.

पहले चरण के तहत 4 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल