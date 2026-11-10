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भारत-फ्रांस के बीच कौशल विकास को लेकर LOI पर हस्ताक्षर, फ्रांसीसी विशेषज्ञ जैसलमेर की छात्राओं और महिलाओं को देंगे ट्रेनिंग

राजदूत माथौ के साथ चर्चा करते हुए सिट्टा इंडिया निदेशक चैतन्य राज सिंह भाटी ( Photo : French Ambassador Dr. Thierry Mathou’s social media account )

जैसलमेर: भारत में फ्रांस के राजदूत डॉ. थियरी माथौ ने 9 और 10 नवंबर को जैसलमेर का दौरा किया. उन्होंने जैसलमेर में शिक्षा, कौशल विकास, पारंपरिक शिल्प के संरक्षण और स्थानीय महिलाओं की आजीविका को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की. दौरे का प्रमुख केंद्र राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल और यहां संचालित ज्ञान (GYAAN) सेंटर रहा. दौरे में भारत और फ्रांस के बीच कौशल विकास को लेकर अहम साझेदारी की पहल हुई.