भारत-फ्रांस के बीच कौशल विकास को लेकर LOI पर हस्ताक्षर, फ्रांसीसी विशेषज्ञ जैसलमेर की छात्राओं और महिलाओं को देंगे ट्रेनिंग
फ्रांसीसी राजदूत माथौ ने जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल का किया दौरा.
Published : November 10, 2026 at 5:59 PM IST
जैसलमेर: भारत में फ्रांस के राजदूत डॉ. थियरी माथौ ने 9 और 10 नवंबर को जैसलमेर का दौरा किया. उन्होंने जैसलमेर में शिक्षा, कौशल विकास, पारंपरिक शिल्प के संरक्षण और स्थानीय महिलाओं की आजीविका को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की. दौरे का प्रमुख केंद्र राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल और यहां संचालित ज्ञान (GYAAN) सेंटर रहा. दौरे में भारत और फ्रांस के बीच कौशल विकास को लेकर अहम साझेदारी की पहल हुई.
फ्रांस के राजदूत डॉ. थियरी माथौ ने सिट्टा इंडिया (CITTA India) के निदेशक एवं जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह भाटी के साथ कौशल विकास को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट (आशय पत्र यानी Letter of Intent या LOI) पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल में व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थायी व्यवस्था विकसित करना है. इसके जरिए फ्रांसीसी विशेषज्ञों के जैसलमेर दौरे होंगे, जो यहां की छात्राओं और स्थानीय समुदाय की महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देंगे.
Pleased to sign a Letter of Intent with Chaitanya Raj Singh Bhati on skills development. Through @ifiofficiel, this 🇮🇳🇫🇷 partnership will facilitate French expert missions in Rajkumari Ratnavati Girls’ School, establishing a sustained framework for vocational training. https://t.co/HXIkjn1wZX— Thierry Mathou (@thierry_mathou) November 9, 2026
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फ्रांसीसी विशेषज्ञ आएंगे: राजदूत डॉ. थियरी माथौ ने सोशल मीडिया पर साझा संदेश में समझौते को भारत और फ्रांस के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण पहल बताया. उन्होंने कहा, फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया (Institut français en Inde) के माध्यम से फ्रांसीसी विशेषज्ञों के मिशन किए जाएंगे. इससे स्कूल में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक निरंतर और मजबूत ढांचा तैयार होगा.
फैशन और पारंपरिक हस्तशिल्प को नया आयाम: इस साझेदारी में फैशन, उच्चस्तरीय फैशन डिजाइन, वस्त्र निर्माण और पारंपरिक हस्तशिल्प कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. फ्रांस के प्रमुख संस्थानों के प्रशिक्षक और फैशन विशेषज्ञ जैसलमेर आकर छात्राओं को आधुनिक तकनीकों और डिजाइन की बारीकियों से अवगत कराएंगे. इसमें लेस एटेलियर्स एलिक्स (Les Ateliers Alix) जैसे फ्रांसीसी संस्थानों की विशेषज्ञता का सहयोग भी प्रस्तावित है.इसका उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि थार क्षेत्र में पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक कलाओं को आधुनिक बाजार और फैशन की जरूरतों से जोड़ना भी है. इससे स्थानीय हस्तशिल्प को नए अवसर मिल सकेंगे और महिलाओं के लिए स्वरोजगार तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के रास्ते खुलेंगे.
Glad to meet Chaitanya Raj Singh Bhati, Director of CITTA India, in Jaisalmer, and discuss French support in enhancing local livelihoods. Under the guidance of @crsinghbhati, 🇮🇳 city Jaisalmer and 🇫🇷 city Carcassone entered into a formal twinning agreement in 2025. https://t.co/AG9wTTBLm4— Thierry Mathou (@thierry_mathou) November 9, 2026
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रत्नावती गर्ल्स स्कूल का दौरा: डॉ. थियरी माथौ जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल गए. इस स्कूल को यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साय (Prix Versailles) अवार्ड दिया जा चुका है. स्कूल की वास्तुकला और यहां शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ने के प्रयासों ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है. राजदूत ने स्कूल के शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़े प्रयास देखे. भविष्य में फ्रांस और भारत के बीच सहयोग से इन्हें और बेहतर बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की. यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को 12वीं तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध के साथ डिजाइन, वस्त्र और पारंपरिक शिल्प से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान देने की दिशा में भी काम कर रहा है.
GYAAN सेंटर का विकास: डॉ. थियरी माथौ ने GYAAN सेंटर को लेकर भारत-फ्रांस सहयोग की उम्मीद जताई. यह केंद्र शिक्षा, आजीविका और सांस्कृतिक गतिविधियों को जोड़ने वाली एकीकृत पहल है. इसका उद्देश्य थार मरुस्थल क्षेत्र के स्थानीय समुदायों को शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है. राजदूत ने कहा, फ्रांस और भारत के बीच सहयोग के जरिए GYAAN सेंटर को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है. इससे शिक्षा, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक सहभागिता को आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा.
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जैसलमेर-कार्कासोन शहर के रिश्तों को मजबूती: राजदूत डॉ. थियरी माथौ ने सिट्टा इंडिया के निदेशक चैतन्य राज सिंह भाटी से मुलाकात कर स्थानीय आजीविका के साधनों को बेहतर बनाने में फ्रांस के सहयोग पर चर्चा की. उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में उल्लेख किया कि चैतन्य राज सिंह भाटी के मार्गदर्शन में जैसलमेर और फ्रांस के कार्कासोन (Carcassonne) शहर के बीच वर्ष 2025 में औपचारिक सिस्टर सिटी यानी सिटी ट्विनिंग समझौता हुआ था. इसके दोनों शहरों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं विकसित करने की पहल की गई है.
Visited Jaisalmer's Rajkumari Ratnavati Girls’ School, a @UNESCO Prix Versailles Award recipient. I look forward to 🇫🇷🇮🇳 cooperation in enhancing the GYAAN centre, an integrated initiative bringing together education, livelihoods & cultural engagement in the Thar Desert region. https://t.co/Q5izJy26o0— Thierry Mathou (@thierry_mathou) November 9, 2026
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर: राजदूत ने कहा कि स्थानीय समुदायों की आजीविका को बेहतर बनाने और आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में यह साझेदारी महत्वपूर्ण साबित होगी. जैसलमेर की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प में अपार संभावनाएं हैं. इन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, डिजाइन और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता से जोड़कर स्थानीय महिलाओं और बालिकाओं को नए अवसर दिए जा सकते हैं.
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