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''हमें गोली मार दो'', सूरजपुर में जमीन सर्वे के दौरान बढ़ा तनाव

सूरजपुर: सूरजपुर जिले में एसईसीएल की अधिग्रहित भूमि पर सर्वे के दौरान उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जब ग्रामीणों और एसईसीएल कर्मचारियों के बीच विवाद बढ़ गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सर्वे कार्य के लिए पहुंचे एसईसीएल के अधिकारी और कर्मचारियों का कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया. देखते ही देखते यह विवाद बढ़कर झड़प में तब्दील हो गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया.

सूरजपुर में जमीन सर्वे के दौरान बढ़ा तनाव

ग्रामीणों के ओर से किए गए इस हमले में एसईसीएल के सब एरिया मैनेजर विजय कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए. जख्मी अफसर को घटना के तुरंत बाद उपचार के लिए विश्रामपुर स्थित एसईसीएल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया. राहत की बात यह रही कि प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. घटना के बाद एसईसीएल प्रबंधन ने पूरे मामले की शिकायत रामानुजनगर थाने में दर्ज कराई है.