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बहराइच में आदमखोर भेड़िये का आतंक, घर के बाहर पानी पी रहे मासूम को उतारा मौत के घाट

बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे सुजौली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़खड़िया के आनंद नगर मजरे में सोमवार की रात तेंदुए ने 9 वर्षीय मासूम बालक को अपना निवाला बना लिया. घर के पास घात लगाए बैठे तेंदुए के अचानक हमले में बालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक घटना से जहां पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया. वहीं पूरे इलाके में दहशत और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है.

​परिजनों ने बताया कि 9 वर्षीय राजवीर पुत्र स्वर्गीय राजू मोची देर रात करीब 10 बजे घर में लगे नल पर पानी पीने गया था. इसी दौरान घर के पीछे अंधेरे में छिपे तेंदुए ने उस पर झपट्टा मार दिया. तेंदुए के हमले से लहूलुहान होकर मासूम मौके पर ही अचेत हो गया. चीख-पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर दौड़े, जिसके बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला. यह घटना पहलवान मदन लाल यादव के घर के पीछे हुई. सूचना मिलते ही उनके पुत्र समाजसेवी महिपाल यादव तुरंत मौके पर पहुंचे.

उन्होंने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल राजवीर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली पहुंचाया. जहां पर डॉ. आरपी सिंह द्वारा परीक्षण के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया.



​पहले पिता का साया छिना: मासूम की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. ग्रामीणों ने बताया कि राजवीर जब बेहद छोटा था, तभी उसके पिता राजू मोची का निधन हो गया था. पिता का साया पहले ही उठ चुका था और अब तेंदुए के हमले ने मां की गोद भी सूनी कर दी.



वन विभाग पर फूटा गुस्सा: घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली व वन विभाग के खिलाफ गहरा आक्रोश है. लोगों का कहना है कि शाम 7 बजे के बाद बिजली कटने से अंधेरा छा जाता है, जिससे हिंसक वन्यजीव बस्तियों में आसानी से घुस आते हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में कॉम्बिंग तेज करने, प्रभावित गांव में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.