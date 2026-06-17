दिल्ली में नहीं थम रही चाकूबाजी! युवती से मिलने के विवाद में दो युवकों पर जानलेवा हमला; दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई और आरोप है कि रहमान ने साजिद को थप्पड़ मार दिया.
Published : June 17, 2026 at 6:58 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ज्योति नगर थाना क्षेत्र के करदमपुरी इलाके में युवती से मिलने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दो युवकों पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
डीसीपी राहुल अहलावत के अनुसार, 16 जून की शाम करीब 5:30 बजे पुलिस को करदमपुरी की गली नंबर-4 में चाकूबाजी की सूचना मिली. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल युवकों को स्थानीय लोग पहले ही जीटीबी अस्पताल पहुंचा चुके हैं.
अस्पताल में घायल हुसैन (18) और रहमान (19) उपचाराधीन मिले. पूछताछ में हुसैन ने बताया कि रहमान का करदमपुरी निवासी साजिद से एक युवती से मिलने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के लिए वह, रहमान और आमिर करदमपुरी पहुंचे थे.
पुलिस के मुताबिक बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई और आरोप है कि रहमान ने साजिद को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद साजिद और उसके साथियों ने दोनों युवकों पर चाकुओं से हमला कर दिया. हमले में हुसैन और रहमान गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही क्राइम टीम और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। मामले में ज्योति नगर थाने में एफआईआर संख्या 276/2026 के तहत हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.
जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचना के आधार पर दो आरोपियों फर्दीन (19), निवासी शनि बाजार, करदमपुरी और काशिफ (19), निवासी कबूतर मार्केट, वेलकम को गिरफ्तार कर लिया. दोनों से पूछताछ की जा रही है.
डीसीपी राहुल अहलावत ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और हमले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
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