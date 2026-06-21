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DJ बंद कराने पर भड़के दबंग, BJP सभासद और परिवार पर किया जानलेवा हमला, देखें VIDEO

DJ बंद कराने पर भड़के दबंग, BJP सभासद और परिवार पर जानलेवा हमला ( सौ. CCTV )

शामली: शामली जिले से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां दिल्ली रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में शादी की खुशियों का माहौल उस समय अचानक मातम और दहशत में बदल गया, जब कुछ हथियारबंद दबंगों ने बीजेपी सभासद और उनके परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दबंगों की गुंडागर्दी साफ देखी जा सकती है. DJ बंद कराने पर भड़के दबंग, BJP सभासद और परिवार पर किया जानलेवा हमला (CCTV फुटेज) जानकारी के मुताबिक, विवाद की शुरुआत रात में डीजे बजाने को लेकर हुई. रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने का समय पूरा होने पर सभासद ने डीजे बंद करा दिया था. यह बात वहां डांस कर रहे कुछ युवकों को पसंद नहीं आई. इसलिए उन युवकों ने बाहर से अपने कुछ साथियों को बुला लिया, जो वहां पहले विवाद करने लगे, फिर दबंगों ने बीजेपी सभासद अनिल उपाध्याय पर हमला कर दिया.