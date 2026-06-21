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DJ बंद कराने पर भड़के दबंग, BJP सभासद और परिवार पर किया जानलेवा हमला, देखें VIDEO

रात 10 बजे के बाद सभासद ने डीजे बंद करा दिया था. यह बात वहां डांस कर रहे कुछ युवकों को पसंद नहीं आई थी.

सौ. CCTV
DJ बंद कराने पर भड़के दबंग, BJP सभासद और परिवार पर जानलेवा हमला (सौ. CCTV)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 7:23 PM IST

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शामली: शामली जिले से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां दिल्ली रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में शादी की खुशियों का माहौल उस समय अचानक मातम और दहशत में बदल गया, जब कुछ हथियारबंद दबंगों ने बीजेपी सभासद और उनके परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दबंगों की गुंडागर्दी साफ देखी जा सकती है.

DJ बंद कराने पर भड़के दबंग, BJP सभासद और परिवार पर किया जानलेवा हमला (CCTV फुटेज)

जानकारी के मुताबिक, विवाद की शुरुआत रात में डीजे बजाने को लेकर हुई. रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने का समय पूरा होने पर सभासद ने डीजे बंद करा दिया था. यह बात वहां डांस कर रहे कुछ युवकों को पसंद नहीं आई. इसलिए उन युवकों ने बाहर से अपने कुछ साथियों को बुला लिया, जो वहां पहले विवाद करने लगे, फिर दबंगों ने बीजेपी सभासद अनिल उपाध्याय पर हमला कर दिया.

वहीं, बीच बचाव में आए सभासद के भतीजे और एक 10 वर्षीय बालक के साथ भी मारपीट की गई. हमले में सभासद अनिल उपाध्याय, उसका भतीजा और एक 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. शादी समारोह में हुई इस वारदात का वीडियो बैंकेट हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया. सभासद ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस ने सभासद की तहरीर पर 2 नामजद और 10 से 12 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

इस मामले पर कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि सभासद अनिल उपाध्याय से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने उनके साथ एक बैंकट हॉल में मारपीट करने की बात कही थी, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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