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निकाय चुनाव से सबक. अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस का सामूहिक प्रचार का प्लान, डेगाना से आज प्रचार का आगाज

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीख को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने पंचायत चुनाव के लिए बड़ी सभाएं शुरू कर दी है.

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जन्मदिन पर डोटासरा को बधाई देते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 2:53 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: निकाय चुनाव में सामूहिक प्रचार और जनसभा से दूरी बनाने पर सवाल खड़े होने के बाद अब कांग्रेस निकाय चुनाव से सबक लेते हुए पंचायत चुनाव में सामूहिक प्रचार करेगी. प्रदेश कांग्रेस में पंचायत चुनाव के मद्देनजर सामूहिक प्रचार, जनसभाएं और रोड शो करने का रोड मैप और प्लान तैयार किया जा रहा है. प्रचार अभियान की शुरुआत आज से नागौर से की जा रही है. पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नागौर के डेगाना में जनसभा कर प्रचार का आगाज करेंगे.

पार्टी नेताओं का कहना है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस बड़े जिलों और संभाग स्तर पर जनसभाओं और रोड शो का प्लान तैयार कर रही है. जनसभाओं में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ ही पार्टी के सांसद और विधायक भी एक मंच पर नजर आएंगे. इस मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि पंचायत चुनाव में हर जिले में जनसभा आयोजित की जाए. नागौर के डेगाना में जनसभा करके कांग्रेस ने आज से पंचायत चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है. संभागवार बड़ी जनसभाओं का भी प्लान तैयार हो रहा है, जिसमें पार्टी के तमाम शीर्ष नेता एक मंच पर नजर आएंगे. जनसभाओं के जरिए भाजपा सरकार के ढाई साल के कुशासन से जनता को अवगत करवाएंगे. यह भी बताएंगे कि कैसे भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए निकाय चुनाव में अपने बोर्ड बनाए हैं और जनता के जनादेश का अपमान किया है.

पढ़ें: निकाय चुनाव में सीएम के रोड शो पर गहलोत का वार, बोले- यह उपलब्धि नहीं, नाकामी का संकेत

पूर्व मुख्यमंत्री ने भी उठाए थे सवाल: निकाय चुनाव में प्रदेश कांग्रेस की ओर से जनसभाओं और रोड शो से दूरी बनाए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे. गहलोत ने कहा था कि जिस तरह से भाजपा ने कई जिलों में रोड शो और जनसभाएं की हैं, यदि कांग्रेस भी इस तरह से करती तो परिणाम और बेहतर आ सकते थे. इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी स्वीकार किया था कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस रैलियां आयोजित करेगी.

प्रदेश कांग्रेस का निर्णय पार्टी को फायदा देगा: राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस ने निकाय चुनाव से सबक लेकर अब पंचायत चुनाव में हर जिले में जनसभा और रोड शो करने का जो फैसला लिया है, उससे पार्टी को फायदा होगा. यही निर्णय यदि निकाय चुनाव में लिया जाता तो बेहतर परिणाम सामने आ सकते थे. पार्टी के तमाम नेता एक मंच पर आकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हैं तो स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी जोश भर जाता है, यदि बड़े नेता प्रचार से दूरी बनाते हैं तो फिर कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह नजर नहीं आता है. अब देखना यह होगा कि पार्टी के इस फैसले से पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है?.

डोटासरा को जन्मदिन पर बधाइयों का दौर: प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आज जन्मदिन भी है. डेगाना रवाना होने से पहले कांग्रेस वॉर रूम में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने डोटासरा को जन्मदिन की बधाई दी. रास्ते में भांकरोटा, बगरू, दूदू सहित कई अन्य स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का स्वागत किया और डोटासरा को जन्मदिन की बधाई दी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं ने भी सोशल मीडिया के जरिए डोटासरा को जन्मदिन की बधाई दी है.

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