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क्या एक एकड़ से कम जमीन वालों को किसान नहीं मानती छत्तीसगढ़ सरकार?

भारतीय किसान यूनियन ने लगाए आरोप, डीएपी खाद वितरण में एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को बाहर रखा गया

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क्या एक एकड़ से कम जमीन वालों को किसान नहीं मानती छत्तीसगढ़ सरकार?- BKU (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 6:21 PM IST

3 Min Read
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रायपुर. छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले खाद वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. आरोप है कि सहकारी समितियों के माध्यम से डीएपी खाद वितरण में एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को बाहर रखा जा रहा है. भारतीय किसान यूनियन ने इसे छोटे किसानों के साथ भेदभाव बताते हुए सरकार से पूछा है कि क्या एक एकड़ से कम जमीन वाले किसान, किसान नहीं हैं?

डीएपी खाद वितरण में एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को बाहर रखा गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सबसे छोटे किसान ही योजना से बाहर क्यों?

किसान यूनियन का आरोप है कि खाद वितरण के लिए बनाए गए वर्तमान मानकों के तहत एक और दो एकड़ जमीन वाले किसानों को एक-एक बोरी डीएपी या एनपीके खाद दी जा रही है, लेकिन एक एकड़ से कम रकबा रखने वाले किसानों को डीएपी नहीं मिल रही. सवाल यह है कि खेती करने वाले इन किसानों को खाद वितरण की पात्रता से बाहर क्यों रखा गया है?

पर्याप्त खाद का दावा, फिर छोटे किसानों को क्यों नहीं मिल रही खाद?

किसान नेता कह रहे हैं कि एक तरफ केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है और किसानों को किसी प्रकार की कमी नहीं होगी. इसके बावजूद जमीनी स्तर पर छोटे किसानों को डीएपी नहीं मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं. इससे सरकारी दावों और वास्तविक व्यवस्था के बीच अंतर दिखाई दे रहा है.

खेती और आजीविका दोनों पर मंडरा रहा संकट

एक एकड़ से कम जमीन वाले अधिकांश किसान सीमांत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं. यदि उन्हें समय पर खाद नहीं मिली तो उनकी खेती प्रभावित होगी, जिससे उत्पादन घटेगा और परिवार की आजीविका पर भी संकट खड़ा हो सकता है. ऐसे किसानों के सामने बाजार से महंगी दरों पर खाद खरीदने की मजबूरी भी पैदा हो सकती है.

खाद वितरण की वर्तमान व्यवस्था छोटे किसानों के साथ भेदभावपूर्ण है. किसान की पहचान उसके खेत के आकार से नहीं बल्कि खेती करने से होती है. ऐसे में छोटे किसानों को खाद से वंचित करना किसान विरोधी कदम माना जाएगा.- तेजराम विद्रोही, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन

नीति नहीं बदली तो आंदोलन की चेतावनी

किसान संगठन ने सरकार से मांग की है कि खाद वितरण नीति में संशोधन कर सभी किसानों को समान रूप से डीएपी और अन्य उर्वरक उपलब्ध कराया जाए. चेतावनी दी गई है कि यदि छोटे किसानों की अनदेखी जारी रही तो प्रदेशभर में किसान आंदोलन तेज हो सकता है.

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