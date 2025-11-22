ETV Bharat / state

प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में आधे से कम अभ्यर्थी पहुंचे, नकल पर सख्ती

सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक हुई परीक्षा में 54 हजार 325 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से केवल 26 हजार 527 ही परीक्षा देने पहुंचे.

Candidates queue up at a centre in Jaipur
जयपुर में एक केंद्र पर परीक्षार्थियों की कतार (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 2:14 PM IST

जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्लाटून कमांडर डायरेक्ट भर्ती परीक्षा-2025 में शनिवार को अभ्यर्थियों की उपस्थित बेहद कम रही. सुबह 9 से 12 बजे तक हुई पहली पारी में 54 हजार 325 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 26 हजार 527 परीक्षा देने पहुंचे, जबकि दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पारी में 54 हजार 325 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 26 हजार 365 ही परीक्षा देने पहुंचे. ऐसे में कुल उपस्थिति 48.68% रही, जो हालिया प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में बेहद कम मानी जा रही है.

कई जिलों में 50% से भी कम उपस्थिति : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि जिला-वार उपस्थिति की बात करें तो पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी कई जिलों में उपस्थिति 50% से नीचे रही. जयपुर में 22 हजार 224 क्षमता के मुकाबले शाम की पारी में 10 हजार 460 अभ्यर्थी ही पहुंचे और उपस्थिति 47.07% रही. अजमेर में 44.53%, बीकानेर में 47.68%, उदयपुर में 45.49%, भरतपुर में 51.94% जबकि कोटा में 50.44% और सर्वाधिक जोधपुर में 54.01% उपस्थिति दर्ज की गई. दोनों पारियों के आंकड़ों के अनुसार राज्यभर में कुल मिलाकर आधे से भी कम अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे. इस पर आलोक राज ने नाराजगी जताई और कहा कि अभ्यर्थी परीक्षा की गंभीरता नहीं समझते पूर्व में भी चेताया था कि यदि परीक्षा नहीं देनी हो तो एग्जाम फॉर्म ही ना भरे। जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, वो यदि अगली किसी भर्ती परीक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी एसएसओ आईडी फ्रीज कर जुर्माना लगाया जाएगा.

निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था :राज ने बताया कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू की है. प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प (A, B, C, D, E) दिए हैं. पहले चार विकल्प उत्तर हैं, जबकि E विकल्प प्रश्न छोड़ने के लिए अनिवार्य किया गया. यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न में कोई भी गोला नहीं भर होगा, तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा. यदि किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक प्रश्नों में गोला नहीं भर होगा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. प्रश्न छोड़ने पर भी गोला भरना अनिवार्य करने का ये तरीका ओएमआर आधारित गड़बड़ियों और मशीन-रीडिंग से जुड़ी त्रुटियों को रोकने के लिए अपनाया गया है.

नकल पर सख्ती : इससे पहले परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने पहुंचे अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की गई. ड्रेस कोड और दिशा निर्देशों पर भी सख्ती रखी गई. बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की थी कि प्रवेश पत्र में ड्रेस कोड का विस्तृत उल्लेख दिया गया. ऐसे में परीक्षा केंद्र पर परेशानी से बचने के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य किया गया था. बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए विशेष सख्ती की गई है. अनुचित साधनों का उपयोग करते पकड़े जाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और संशोधन अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई निर्धारित थी. हालांकि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया.

