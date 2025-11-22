ETV Bharat / state

प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में आधे से कम अभ्यर्थी पहुंचे, नकल पर सख्ती

जयपुर में एक केंद्र पर परीक्षार्थियों की कतार ( ETV Bharat jaipur )

जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्लाटून कमांडर डायरेक्ट भर्ती परीक्षा-2025 में शनिवार को अभ्यर्थियों की उपस्थित बेहद कम रही. सुबह 9 से 12 बजे तक हुई पहली पारी में 54 हजार 325 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 26 हजार 527 परीक्षा देने पहुंचे, जबकि दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पारी में 54 हजार 325 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 26 हजार 365 ही परीक्षा देने पहुंचे. ऐसे में कुल उपस्थिति 48.68% रही, जो हालिया प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में बेहद कम मानी जा रही है. कई जिलों में 50% से भी कम उपस्थिति : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि जिला-वार उपस्थिति की बात करें तो पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी कई जिलों में उपस्थिति 50% से नीचे रही. जयपुर में 22 हजार 224 क्षमता के मुकाबले शाम की पारी में 10 हजार 460 अभ्यर्थी ही पहुंचे और उपस्थिति 47.07% रही. अजमेर में 44.53%, बीकानेर में 47.68%, उदयपुर में 45.49%, भरतपुर में 51.94% जबकि कोटा में 50.44% और सर्वाधिक जोधपुर में 54.01% उपस्थिति दर्ज की गई. दोनों पारियों के आंकड़ों के अनुसार राज्यभर में कुल मिलाकर आधे से भी कम अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे. इस पर आलोक राज ने नाराजगी जताई और कहा कि अभ्यर्थी परीक्षा की गंभीरता नहीं समझते पूर्व में भी चेताया था कि यदि परीक्षा नहीं देनी हो तो एग्जाम फॉर्म ही ना भरे। जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, वो यदि अगली किसी भर्ती परीक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी एसएसओ आईडी फ्रीज कर जुर्माना लगाया जाएगा. पढ़ें:22 नवम्बर को प्लाटून कमांडर और 23 को वाहन चालक भर्ती परीक्षा, नकल पर जेल और जुर्माने का प्रावधान