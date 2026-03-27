ETV Bharat / state

कम मेहनत और ज्यादा फायदा: धान की जगह मूंगफली लगाकर किसान ज्यादा खुश, असिंचित खेतों के लिए वरदान

नंदकुमार को कृषि विभाग से नि:शुल्क बीज भी मिले हैं. पैदावार भी अच्छी है, किसान काफी खुश है. मूंगफली कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है. खासतौर पर उन खेतों के लिए जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है. वहां के लिए ऐसी फसलें किसी वरदान से कम नहीं हैं. बिना पानी और ज्यादा मेहनत के मूंगफली की फसल अच्छा मुनाफा देती है. पैदावार अच्छी हुई तो प्रति एकड़ 20 क्विंटल तक मूंगफली उगाई जा सकती है. प्रति क्विंटल का दाम भी 6000 तक पहुंच जाता है. जो समर्थन मूल्य पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत से कहीं अधिक है.

कोरबा: परंपरा का तौर पर उगाये जाने वाले धान की जगह पर किसान अब अन्य फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकारों की भी यह मंशा है कि धान की फसल को हतोत्साहित किया जाए. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत तिलहन और दलहन की फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है. धान के स्थान पर अन्य फसल उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. कोरबा जिले के दादर गांव के किसान नंदकुमार भी अब तक धान की खेती करते आ रहे थे. मुनाफा कम होता था, कई बार नुकसान भी हुआ. अब नंदकुमार ने धान की फसल को मूंगफली में परिवर्तित कर दिया है.

कोरबा का मौसम भी है अनुकूल

मूंगफली की खेती के लिए हल्की, रेतीली या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है. जिसमें जल निकासी अच्छी हो. इसकी खेती खरीफ और रबी सीजन के बीच में की जाती है. प्रति एकड़ लगभग 15-20 क्विंटल उत्पादन मिल सकता है. मूंगफली की खेती (Groundnut Farming) किसानों के लिए एक अत्यधिक लाभदायक और बहुउद्देशीय फसल है. जो कम लागत में 120-150 दिनों में अच्छी आय देती है. इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी की उर्वरता में इजाफा करने की क्षमता होती है. इसके दाने, तेल व खली सभी का उपयोग खाद्य व उद्योग में होता है. मूंगफली को प्रमुख नकदी फसल माना जाता है, जो मक्का जैसी फसलों की तुलना में अधिक लाभदायक है. विशेषकर गर्मियों के सीजन में पैदावार अच्छी होती है. इसलिए यह कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने वाली फसल है. जिसे देखरेख की जरूरत नहीं होती है.

कोरबा के किसान धान की जगह कर रहे मूंगफली की खेती (ETV Bharat Chhattisgarh)

क्या है सरकार का एनएफएसएम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission - NFSM) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है. मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है. दलहन और तिलहन की पैदावार को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख मकसद है. छत्तीसगढ़ में इस योजना का लगातार फैलाव किया जा रहा है. कोरबा जिले में इसे डीएमएफ से भी जोड़ा गया है. जिसके तहत किसानों को नि:शुल्क बीज दिए जा रहे हैं. मकसद यही है कि धान की फसल को कम कर इसके अलावा अन्य फसलों की ओर किसानों का मोड़ा जाए. किसानों को अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

मूंगफली खेती (ETV Bharat Chhattisgarh)

मूंगफली के दाम भी काफी ज्यादा

छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 के अंत में मूंगफली का औसत मंडी भाव लगभग ₹5,000 से ₹6,350 प्रति क्विंटल के बीच है. रायपुर में भाव ₹6,352 प्रति क्विंटल (उच्चतम ₹6,550) तक रहा है जबकि रायगढ़ में यह ₹5,000 प्रति क्विंटल के आसपास है. भाव विभिन्न मंडियों और गुणवत्ता के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. किसान यदि बिचौलियों के चक्कर में न फंसे तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी मूंगफली की फसल से हो सकता है.

प्रति एकड़ 20 क्विंटल तक मूंगफली का हो सकता है उत्पादन (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिले में सिंचाई रकबा काफी कम

छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कोरबा जिले में मौजूद है. मिनीमाता बांगो परियोजना से जो नहर निकलते हैं, वह सीधे जांजगीर और रायगढ़ जिलों की तरफ चले जाते हैं. कोरबा का सिंचित रकबा महज 10 से 12 फीसदी है, जिसके कारण जिले के किसानों के खेत प्यासे ही रह जाते हैं. अच्छी बरसात नहीं होने पर खेतों में अच्छी पैदावार नहीं हो पाती. हाल में जिला पंचायत की जलाशय निर्माण वाली योजना शुरू हुई है. इस तरह की छोटी परियोजनाओं से सिंचित रकबा बढ़ेगा और किसानों के खेतों के प्यास भी बुझेगी. ऐसे स्थान जहां खेत बरसात के पानी पर ही निर्भर हैं. वहां के लिए मूंगफली जैसी फसलों की खेती किसी वरदान से कम नहीं है. कोरबा जिले के लिए इस तरह की फसले बेहद उपयोगी हैं.

धान की फसल को मूंगफली की खेती में बदला (ETV Bharat Chhattisgarh)

अच्छे मुनाफे की है उम्मीद

मूंगफली की खेती करने वाले किसान नंद कुमार पटेल ने बताया कि पहले धान की फसल उगाते थे. लेकिन अब मूंगफली की फसल खेतों में लगाई है. मैने ढाई एकड़ खेत में मूंगफली की फसल बोई है और पैदावार काफी अच्छी है. कृषि विभाग से नि:शुल्क बीज मिले हैं. जिससे पैदावार अच्छी होने की पूरी उम्मीद है. मूंगफली की फसल तैयार हो गई है.

आने वाले समय में मूंगफली के बीज का भी व्यवसाय करूंगा और मूंगफली को भी खुले बाजार में बेचूंगा. जहां अच्छा मुनाफा होगा. अच्छे दाम मिलेंगे वहां मूंगफली बेचूंगा. इस वर्ष अच्छे खासे मुनाफे की उम्मीद है. मेरी तरह और भी किसानों ने गर्मियों के सीजन में धान की फसल लगाने के बजाय मूंगफली की फसल लगाई है- नंदकुमार, किसान

ग्रीष्मकालीन धान की फसल को मूंगफली में परिवर्तित किया

कृषि विस्तार अधिकारी संजय पटेल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत योजना से किसानों को मूंगफली के बीज निशुल्क उपलब्ध कराए हैं. डीएमएफ की राशि का भी प्रयोग हुआ है. उसके माध्यम से फ्री में बीज दिया है. ग्रीष्मकालीन में जो धान लगाया जाता है, उसे हतोत्साहित करने का प्रयास है. अधिक से अधिक किसान इसमें पार्टिसिपेट किए हैं. कृषि अधिकारी ने बताया कि उनके क्षेत्र में 15 हेक्टेयर भूमि पर ग्रीष्मकालीन धान की जगह पर किसानों ने अन्य फसल लगाई है. जिसमें मुख्य तौर पर मूंगफली की फसल का अच्छा प्रदर्शन है. इस सीजन में मुनाफे की उम्मीद है. बीच में ठंड ज्यादा बढ़ने से क्वॉलिटी में हल्की से कमी आई है. लेकिन जिन किसानों ने फसल थोड़ी देर से लगाई है. उन्हें अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है और फायदे की भी अच्छी उम्मीद है. मार्केट भी काफी अच्छा दाम उन्हें मिलेगा.