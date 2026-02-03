ETV Bharat / state

पलामू का 'लेस्लीगंज' महिला सशक्तिकरण का बना उदाहरण, कभी नक्सल गतिविधि के लिए चर्चित था इलाका

पलामू का लेस्लीगंज अब महिला सशक्तिकरण के केंद्र के रूप में उभर रहा है. यहां कई महिलाएं अपना कारोबार कर रही हैं.

ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 3, 2026 at 3:29 PM IST

4 Min Read
पलामू: एक इलाका जो कभी नक्सल हिंसा एवं अन्य गतिविधि के लिए चर्चित था, अब वह इलाका महिला सशक्तिकरण का बड़ा केंद्र बन गया है. पलामू के लेस्लीगंज इलाके में महिलाएं कारोबारी बन रही हैं. महिलाएं छोटे से लेकर बड़े कारोबार को संभाल रही हैं. लेस्लीगंज का झारखंड सरकार ने नाम बदलकर नीलांबर पीतांबरपुर कर दिया है.

नक्सल प्रभावित इलाका था लेस्लीगंज

इस इलाके के बाजार के 40 प्रतिशत हिस्से को महिलाएं संभाल रही हैं. कई महिलाएं तो कारोबार कर के लखपति भी बन गई हैं. लेस्लीगंज का इलाका पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है. लेस्लीगंज का इलाका ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण रहा है.

जानकारी देती महिला कारोबारी और जेएसएलपीएस के कोऑर्डिनेटर (ETV BHARAT)

अंग्रेजों के शासनकाल में छावनी लेस्लीगंज में ही स्थित थी. 1857 के क्रांति में नीलांबर पीतांबर को लेस्लीगंज में फांसी दी गई थी. यह इलाका 1990 से लेकर 2015-16 तक नक्सल हिंसा से प्रभावित था. हालांकि अब यह इलाका महिला सशक्तिकरण का केंद्र बनता जा रहा है.

श्रृंगार दुकान का संचालन करती महिला (ETV BHARAT)

400 से अधिक महिलाएं कारोबार से हैं जुड़ी

लेस्लीगंज इलाके में 400 से अधिक महिलाएं कारोबार से जुड़ी हुई हैं. महिलाएं पकौड़ी बेचने से लेकर आढ़त को संभाल रही हैं. कारोबार शुरू करने के बाद कई महिलाओं के पति एवं परिवार लोग वापस लौटे हैं. दरअसल, झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने इलाके के महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा था. धीरे-धीरे महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और छोटे-मोटे कारोबार शुरू किए. महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण लिया और धीरे-धीरे अपने कारोबार को आगे बढ़ाया. लेस्लीगंज के कोटखास, लेस्लीगंज, गोपालगंज, कनौढा, धनगांव इलाके की महिलाएं कारोबार से जुड़ी हैं.

श्रृंगार दुकान का संचालन करती महिला (ETV BHARAT)

इन महिलाओं को कारोबार में मिली सफलता

लेस्लीगंज इलाके में 400 से अधिक महिलाएं कारोबार से जुड़ी हुई हैं. छोटे से बड़े कारोबार में ममता देवी, पिंकी देवी, शोभा देवी, सुनीता देवी, साबरा खातून, नुरैशा खातून, निखत परवीन, चिंता देवी, पूनम देवी, पुष्पा देवी, हजमत जहां, मंजू देवी, हलीमा बीबी, सुमन शर्मा, मंजरी देवी, कमला देवी, रीना देवी सुशीला देवी के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं.

केस स्टडी 01

लेस्लीगंज के बाजार में पूनम देवी नामक महिला श्रृंगार एवं जेनरल स्टोर का संचालन कर रही है. शुरुआत में पूनम देवी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी और एक छोटे दुकान की शुरूआत की थी. अब पूनम देवी एक बड़े श्रृंगार स्टोर एवं जनरल स्टोर का संचालन कर रही हैं. पूनम देवी लखपति दीदी की सूची में शामिल हैं. पूनम देवी बताती हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने कारोबार शुरू किया. अब उनका अच्छा कारोबार हो रहा है. उनके पति भी इस कारोबार में साथ देते हैं.

केस स्टडी 02

1998 से साबरा खातून के छोटे से दुकान का संचालन करती थी. स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने ऋण लिया और कारोबार शुरू किया था. आज अपने पति के साथ मिलकर वे श्रृंगार स्टोर चला रही हैं. साबरा खातून बताती हैं कारोबार अच्छा चल रहा है और आमदनी से परिवार भी संभल रहा है. स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने ऋण लिया था और कारोबार को बढ़ाया था.

लेस्लीगंज इलाके में 400 के करीब महिलाएं कारोबार से जुड़ी हुई हैं. महिलाएं पकौड़ी बेचने से लेकर आढ़त तक के कारोबार को संभाल रही हैं. कई महिलाएं लखपति दीदी भी बन गई. स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं को झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से ऋण उपलब्ध करवाया गया था. झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी महिलाओं के हौसलों को बढ़ा रहा है और हर संभव मदद भी कर रहा है:- राहुल कुमार, कोऑर्डिनेटर, झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन

संपादक की पसंद

