ETV Bharat / state

'नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकते', आनंद मोहन को लेसी सिंह का जवाब- नीतीश कुमार ही लेते हैं JDU में निर्णय

मंत्री लेसी सिंह ने आनंद मोहन के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा, 'जेडीयू नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकते.'

Leshi Singh
आनंद मोहन को लेसी सिंह का जवाब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पूर्व सांसद आनंद मोहन इन दिनों जेडीयू से नाराज चल रहे हैं. लगातार नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वह नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर देने तक का आरोप लगा रहे हैं. हालांकि भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने उनको जवाब दिया है. मंत्री ने कहा कि आनंद मोहन ने जिस प्रकार से पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है, उसे पार्टी नेतृत्व जरूर देखेगा लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार आज भी सक्षमता के साथ सभी निर्णय लेते हैं.

आनंद मोहन को लेसी सिंह का जवाब: लेसी सिंह ने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के फैसले को पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता अंगीकार करता है. नेतृत्व हमारा सक्षम है और उन्हीं के निर्णय पर सब काम हो रहा है. मंत्री ने कहा कि हमारे नेता की सक्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता. सरकार का निर्णय हो या पार्टी का निर्णय हो, हमारे नेता नीतीश कुमार सभी निर्णय लेने में सक्षम हैं.

मंत्री लेसी सिंह (ETV Bharat)

जिंदा दफनाने वाले बयान पर पलटवार: नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिए जाने वाले आनंद मोहन के बयान पर लेसी सिंह ने तल्ख लहजे में कहा, 'देश में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, जो हमारे नेता को जिंदा दफना सके. हमारे नेता नीतीश कुमार बिहार के करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं. महिलाओं और दबे-कुचले के दिलों में बसते हैं.'

हमारे नेता के साथ आधी आबादी: मंत्री ने कहा कि इस तरह के बयान जो दे रहे हैं, वह तो हमारे नेता की सक्षमता को ही चुनौती दे रहे हैं. अगर हमारे नेता को कोई उंगली भी दिखाए या आंख भी दिखाएगा तो करोड़ों महिलाएं हमारे नेता के साथ खड़ी हैं.

Leshi Singh
नीतीश कुमार के साथ लेसी सिंह (ETV Bharat)

वशिष्ठ बाबू ने कभी कुछ नहीं मांगा: आनंद मोहन ने वशिष्ठ नारायण सिंह को लेकर भी कहा कि जो लोग त्याग किया और सरकार बचाने में मदद की उसका भी ध्यान नहीं रखा गया. इस पर लेसी सिंह ने कहा कि वशिष्ठ बाबू ने तो ऐसा नहीं बोला है. वह समाजवादी नेता हैं और उन्होंने कभी नहीं अपने परिवार के लिए या अपने लिए कुछ मांगा है.

नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकते: क्या चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने से आनंद मोहन नाराज हैं? इस पर मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि वह इस पर कुछ नहीं बोलेंगी लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हमारे नेतृत्व की सक्षमता को चुनौती दी है, उसको पार्टी नेतृत्व जरूर देखेगा.

"जहां तक उनके बेटे (चेतन आनंद) को मंत्री नहीं बनाने का सवाल है तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी लेकिन उन्होंने (आनंद मोहन) जो बयान दिया है. जो नेतृत्व पर सवाल खड़ा है, नेतृत्व को चुनौती दी है, उससे बचना चाहिए."- लेसी सिंह, जेडीयू नेता सह मंत्री, भवन निर्माण विभाग

Anand Mohan
पूर्व सांसद आनंद मोहन (ETV Bharat)

आनंद मोहन ने क्या बोला था?: असल में सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने आरोप लगाया था कि आजकल जेडीयू में फैसले नीतीश कुमार नहीं लेते हैं. एक चांडाल चौकड़ी है जो हर निर्णय लेते हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जेडीयू में उसकी ही सुनी जाती है, जो थैला (पैसे से भरा बैग) लेकर जाता है.

ये भी पढ़ें: 'नीतीश को जिंदा दफना दिया', आनंद मोहन का दावा- JDU में चलती है थैली की राजनीति

TAGGED:

LESHI SINGH
आनंद मोहन को लेसी सिंह का जवाब
ANAND MOHAN
JDU
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.