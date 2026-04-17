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मुसीबत में कुष्ठ रोगी, शारीरिक कष्ट के साथ अब केवाईसी का दर्द, प्रशासन से लगाई गुहार

बिलासपुर के कुष्ठ रोगी आश्रम में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा.देखिए संजय यादव की खास रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 17, 2026 at 5:02 PM IST

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बिलासपुर : बिलासपुर में कुष्ठ रोगियों के लिए सरकारी व्यवस्था जी का जंजाल बन चुकी है. पहले ही शारीरिक परेशानी झेल रहे कुष्ठ रोगी शासन की कई योजनाओं से महरुम हैं.कुष्ठ रोगियों ने कलेक्टर से समस्याओं को दूर करने की गुहार लगाई है,ताकि उनका जीवन बिना किसी कठनाई के गुजरे. आईए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कुष्ठ रोगियों का दर्द अब पहले से ज्यादा बढ़ चुका है.

केवाईसी ने बढ़ाई परेशानी

बिलासपुर के गणेशनगर नयापारा और मरीमाई मंदिर के आसपास कुष्ठ रोगियों के लिए अलग आवास की व्यवस्था की गई है.लेकिन यहां रहने वाले कुष्ठरोगियों को अब केवाईसी संबंधी समस्याएं पैदा हो गई है.कुष्ठ रोगियों की माने तो सरकार की ओर से शुरु की गई ज्यादातर योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है. कुष्ठ रोगियों के मुताबिक किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आधार आधारित केवाईसी निर्धारित है.लेकिन उनके हाथों की उंगलियां क्षतिग्रस्त होने के कारण केवाईसी में दिक्कत आ रही है.यही नहीं कुछ कुष्ठ रोगियों के आंखों का ऑपरेशन भी हुआ है,इससे रेटीना आधारित केवाईसी भी नहीं हो रही है.

प्रशासन से लगाई गुहार

कुष्ठ रोगियों के लिए बनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को कहना है कि केवाईसी नहीं होने से ना तो उन्हें राशन मिल पा रहा है और ना ही निराश्रित पेंशन और महतारी वंदन का पैसा उनके पास आ रहा है. ऐसे में भीख मांगकर उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ता है.

कुष्ठ रोगियों के सामने बड़ी समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम कुष्ठ रोगियों के लिए यहां पर आवास बनाया गया है.लेकिन हमारी उंगलियां खराब हो जाने के कारण केवाईसी नहीं हो पा रहा है,जिससे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता.कुछ लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है,इसके कारण आधार में केवाईसी नहीं हो पा रहा. हमने प्रशासन से इस समस्या को सुलझाने के लिए गुहार लगाई है- पीड़ित

''मशीन से नहीं हो पा रही पहचान''

गणेशनगर चुचुहियापारा कुष्ठ आश्रम निवासी महिला ने बताया कि हम लोग पहले ही बीमारी से जूझ रहे हैं अब सुविधाओं के लिए भी दर-दर भटकना पड़ रहा है. हाथ नहीं होने के कारण मशीन हमें पहचान नहीं पाती जिससे हम हर सुविधा से वंचित हो रहे हैं. हमें प्रशासन से उम्मीद है की हमें भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले.

Leprosy patients face trouble
शारीरिक कष्ट के साथ अब केवाईसी का दर्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमारे लिए फिंगरप्रिंट के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था (जैसे आईरिस स्कैन, ओटीपी या मैनुअल सत्यापन) लागू किया जाए, ताकि हमें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके- पीड़ित

''वोट दे रहे लेकिन नहीं मिल रहा पेंशन''

कुष्ठ आश्रम में रहने वाले धनवार की माने तो वो यहां कई साल से निवास कर रहें हैं. जो कई वर्षो से ना सिर्फ निगम बल्कि विधानसभा चुनाव में वोट डालते हैं. लेकिन उन्हें निराश्रित पेंशन नहीं मिलती.हर जगह आवेदन निवेदन कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई.

आपको बता दें कि सरकार की कई योजनाएं जैसे राशन वितरण,बैंकिंग सेवाएं,गैस कनेक्शन और पेंशन-अब बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) सत्यापन पर आधारित हैं. लेकिन जिनके हाथों में उंगलियां ही नहीं बचीं, वे मशीन पर अपनी पहचान कैसे दर्ज कराएं.इसी वजह से अब ऐसे लोगों को ना तो राशन मिल पा रहा है और ना ही बैंक से पैसा निकाल पा रहे हैं.कई तरह की जरुरी सेवाएं जिनमें केवाईसी जरुरी है,वो भी नहीं हो पा रहा है.

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