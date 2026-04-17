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मुसीबत में कुष्ठ रोगी, शारीरिक कष्ट के साथ अब केवाईसी का दर्द, प्रशासन से लगाई गुहार

बिलासपुर : बिलासपुर में कुष्ठ रोगियों के लिए सरकारी व्यवस्था जी का जंजाल बन चुकी है. पहले ही शारीरिक परेशानी झेल रहे कुष्ठ रोगी शासन की कई योजनाओं से महरुम हैं.कुष्ठ रोगियों ने कलेक्टर से समस्याओं को दूर करने की गुहार लगाई है,ताकि उनका जीवन बिना किसी कठनाई के गुजरे. आईए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कुष्ठ रोगियों का दर्द अब पहले से ज्यादा बढ़ चुका है.

केवाईसी ने बढ़ाई परेशानी

बिलासपुर के गणेशनगर नयापारा और मरीमाई मंदिर के आसपास कुष्ठ रोगियों के लिए अलग आवास की व्यवस्था की गई है.लेकिन यहां रहने वाले कुष्ठरोगियों को अब केवाईसी संबंधी समस्याएं पैदा हो गई है.कुष्ठ रोगियों की माने तो सरकार की ओर से शुरु की गई ज्यादातर योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है. कुष्ठ रोगियों के मुताबिक किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आधार आधारित केवाईसी निर्धारित है.लेकिन उनके हाथों की उंगलियां क्षतिग्रस्त होने के कारण केवाईसी में दिक्कत आ रही है.यही नहीं कुछ कुष्ठ रोगियों के आंखों का ऑपरेशन भी हुआ है,इससे रेटीना आधारित केवाईसी भी नहीं हो रही है.

प्रशासन से लगाई गुहार

कुष्ठ रोगियों के लिए बनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को कहना है कि केवाईसी नहीं होने से ना तो उन्हें राशन मिल पा रहा है और ना ही निराश्रित पेंशन और महतारी वंदन का पैसा उनके पास आ रहा है. ऐसे में भीख मांगकर उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ता है.

कुष्ठ रोगियों के सामने बड़ी समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)