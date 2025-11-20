ETV Bharat / state

देवघर में कुष्ठ रोग के मामले बढ़े, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग शुरू

देवघर में कुष्ठ रोग के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है. स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़े चौंकाने वाले हैं.

Leprosy Cases In Deoghar
देवघर में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 20, 2025 at 6:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: कुष्ठ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही रूह कांप उठती है. हालांकि यह बीमारी पूरी तरह इलाज योग्य हो, लेकिन देर होने पर कुष्ठ रोगी स्थायी रूप से दिव्यांग भी हो सकता है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि देवघर जिला अब इस बीमारी का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है.

आठ माह में 175 कुष्ठ रोगी मिले

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 के पिछले आठ महीनों में ही देवघर में 175 नए कुष्ठ रोगियों की पहचान हुई है. जबकि ये कुछ प्रखंडों से ही मिले रोगियों के आंकड़े हैं. यह अंदेशा जताया जा रहा है कि पूरे जिले में इस वर्ष पिछले दो वर्षों से भी ज्यादा कुष्ठ रोगियों की संख्या मिल सकती है.

जानकारी देते देवघर के लेप्रोसी ऑफिसर डॉ. मनोज गुप्ता, डीएलसी डॉ. राजेश वर्मा और कुष्ठ कॉलोनी के इंचार्ज महेंद्र. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कुष्ठ के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर देवघर

वहीं वर्ष 2023 और 2024 के आंकड़े पर गौर करें तो वर्ष 2023 में 676 और 2024 में 561 कुष्ठ रोगी चिह्नित किए गए थे. बढ़ते कुष्ठ रोगियों के आंकड़ों ने न सिर्फ देवघर स्वास्थ्य विभाग, बल्कि पूरे राज्य के पूरे स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है. कुष्ठ रोग के मामले में देवघर फिलहाल राज्य में दूसरे स्थान पर है, जबकि गोड्डा पहले और बोकारो तीसरे स्थान पर है.

युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग शुरूः डीएलओ

इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर डॉ. मनोज गुप्ता बताते हैं कि स्थिति को गंभीरता को देखते हुए विभाग युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चला रहा है. सहिया और आंगनबाड़ी सेविकाओं की टीम गांव-गांव जाकर संदिग्ध मरीजों की पहचान कर रही है. जिनमें भी कुष्ठ के शुरुआती लक्षण मिलते हैं, उन्हें तुरंत सदर अस्पताल लाकर उनकी कंप्लीट स्क्रीनिंग कराई जाती है, ताकि बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके.

डॉ. गुप्ता ने बताया कि कुष्ठ रोग में मुख्य रूप से दो श्रेणी है. पहला पीबी और दूसरा एमबी. एमबी श्रेणी को अधिक खतरनाक माना जाता है. इस श्रेणी के मरीजों को इलाज के साथ-साथ सरकार द्वारा 12 महीनों तक 500 रुपये प्रति माह पोषण सहायता दी जाती है. वहीं पीबी श्रेणी के मरीजों को 6 महीनों तक 500 रुपये प्रति माह की मदद मिलती है, ताकि वे उचित भोजन लेकर अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकें. साथ ही सहिया द्वारा संदिग्ध मरीजों को अस्पताल आने-जाने और देखभाल के लिए 100 रुपये मोबिलिटी सपोर्ट भी दिया जाता है.

सभी प्रखंडों में नोडर ऑफिसर तैनात

वहीं देवघर में बढ़ते कुष्ठ रोग के मामलों को देखते हुए जिले के सभी प्रखंडों में एक-एक नोडल मेडिकल ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जो सीएचसी और अस्पतालों में जाकर रोग नियंत्रण की निगरानी कर रहे हैं. साथ ही देवघर में एक कुष्ठ कॉलोनी भी बनाई गई है, जहां रोगियों को दवा, देखभाल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.

हालांकि, कई मरीजों ने यह शिकायत की कि समय-समय पर सुविधाओं में कटौती उनके लिए तकलीफदेह हो जाती है. एक रोगी ने बताया कि कई बार समय पर बैंडेड तक नहीं मिल पाता, जिससे घाव बढ़ जाता है और साथ ही पीड़ा भी.

Leprosy Cases In Deoghar
कुष्ठ रोग के प्रति जागरुकता का पोस्टर (फोटो-ईटीवी भारत)

चलाया जा रहा जागरुकता अभियानः डीएलसी

इस संबंध में डीएलसी डॉ. राजेश वर्मा ने कहा कि कुष्ठ के मरीजों को समय-समय पर दवा उपलब्ध कराना और उन्हें चिन्हित कर इलाज के लिए जागरूक करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. उन्होंने कहा कि उनकी टीम लगातार कुष्ठ रोग के इलाज के प्रति जागरूक करने का का अभियान चलाती है. लोगों को कुष्ठ के इलाज से जुड़ी जानकारी मुहैया करायी जाती है, ताकि बीमारी को लेकर लोगों में जागरुकता बढ़े.

इधर, देवघर में बढ़ते कुष्ठ रोगियों के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और लगातार समीक्षा की जा रही है. अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका देवघर कब तक कुष्ठ रोग मुक्त बन पाता है.

ये भी पढ़ें-

रांची में कुष्ठ रोगियों को मिला आशियाना, मुड़मा के कुष्ठाश्रम में रहेंगे 256 परिवार, सीएम ने दिया नया नाम 'निर्मल' - LEPROSY PATIENTS GET FLAT

Deoghar News: अज्ञानता से ज्ञान के उजाले की ओर बढ़े कदम, देवघर कुष्ठ आश्रम में प्रौढ़ शिक्षा अभियान की हुई शुरुआत

30 जनवरी से झारखंड में चलेगा कुष्ठ उन्मूलन पखवाड़ा, लेप्रोसी को इतिहास बनाने का संकल्प

TAGGED:

LEPROSY CASES RISE IN DEOGHAR
LEPROSY CASES IN DEOGHAR
LEPROSY PATIENTS IN JHARKHAND
देवघर में कुष्ठ रोग के मामले
LEPROSY CASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.