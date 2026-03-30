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बिहार में दिखा तेंदुआ, पुलिस ने किया स्पॉट.. इलाके में दहशत

एक तेंदुआ भटकते हुए बिहार के गांव में पहुंच गया है. जिसके बाद इलाके में अफरातफरी मच गई है. पढ़ें

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कैमूर में दिखा तेंदुआ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 8:10 PM IST

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कैमूर : बिहार के कैमूर जिले में तेंदुआ को स्पॉट किया गया है. भगवानपुर थाना प्रभारी के मुताबिक, जिले के मुसहरवा बाबा मंदिर के पास वन क्षेत्र में रविवार देर शाम तेंदुआ देखा गया है. सूचना पर पहुंची टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और इसकी तस्वीरें भी लीं.

'शाम 7 से 8 बजे के बीच तेंदुआ देखा गया' : स्थानीय लोगों ने बताया कि, भगवानपुर थाना क्षेत्र के मुसहरवा बाबा घाटी के पास रविवार शाम 7 से 8 बजे के बीच एक तेंदुआ देखा गया. जहां से गुजर रहे राहगीरों ने संध्या गश्ती पर मौजूद थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा को इसकी सूचना दी.

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कैमूर में दिखा तेंदुआ (ETV Bharat)

पुलिस ने किया स्पॉट : सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे. उन्होंने सड़क किनारे झाड़ी में एक तेंदुए को बैठा पाया. टॉर्च की रोशनी और लोगों की आहट पाकर तेंदुआ झाड़ियों में चला गया. हालांकि काफी देर तक टीम मौके पर डटी रहीं. घाटी में तेंदुआ देखे जाने की खबर थानाध्यक्ष ने वन विभाग के अधिकारियों को दी, वन विभाग की फॉरेस्टर प्रतिभा भारती ने बताया कि, ''तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिली है. हालांकि वन विभाग द्वारा जंगल में कोई तेंदुआ नहीं छोड़ा गया है.

''जंगल ही जानवरों का प्राकृतिक निवास स्थान होता है. यह कोई नई बात नहीं है. माना जाता है कैमूर पहाड़ी कई राज्यों के पहाड़ियों से सटा हुआ है, जहां इस जंगल में एक समय में बाघ और शेर का निवास स्थान होता था.''- प्रतिभा भारती, अधिकारी, वन विभाग

बाइक सवारों को चेतावनी : कैमूर की तलहटी में बसे गांवों में तेंदुआ देखें जाने की खबर से दहशत फैल गई है. भगवानपुर थानाध्यक्ष ने घाटी की ओर मवेशी चराने जाने वाले चरवाहों और अंधेरे में दोपहिया वाहन से यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी बरतने और अंधेरे में घाटी की तरफ जाने से बचने की अपील की है.

जिला मुख्यालय तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता : यह सड़क अधौरा और उत्तर प्रदेश के रास्ते कैमूर जिला मुख्यालय तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है. इस पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपने दोपहिया वाहनों से चौबीसों घंटे आते-जाते रहते हैं. ऐसे में घाटी में तेंदुए की मौजूदगी से किसी भी राहगीर के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है.

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