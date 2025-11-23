ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में बढ़ते तेंदुओं के हमले से दहशत, 24 घंटे में दो लोगों पर हमला, वन विभाग ने बढ़ाई गश्त

अल्मोड़ा जिले के दो अलग-अलग जगहों पर तेंदुओं ने दो लोगों पर हमला किया. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत बढ़ गई है.

LEOPARD TERROR
अल्मोड़ा में बढ़ते तेंदुओं के हमले से दहशत (FILE PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 23, 2025 at 6:07 PM IST

3 Min Read
अल्मोड़ा: जिले में इन दिनों तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. विभिन्न क्षेत्रों में तेंदुओं के मानव बस्तियों के आसपास सक्रिय होने से ग्रामीण दहशत में हैं. ताजा मामलों में द्वाराहाट के असगोली और कांडे गांव के तोक मोहणी में दो अलग-अलग घटनाओं में तेंदुओं ने दो लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही तेंदुए घरों के आसपास घूमते दिखाई दे रहे हैं. जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर लोगों में भारी चिंता बनी हुई है.

पहली घटना बीते शनिवार को द्वाराहाट के असगोली गांव में हुई. यहां के निवासी रमेश अधिकारी पुत्र खड़ग सिंह, अपने घर से किसी कार्य से बाहर जा रहे थे कि घर से कुछ ही दूरी पर अचानक एक तेंदुए से आमना-सामना हो गया. तेंदुए ने बिना किसी चेतावनी के उन पर झपट्टा मार दिया. हमले में तेंदुए ने रमेश अधिकारी के चेहरे और मुंह पर गहरे पंजे मार दिए. घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने तुरंत वन विभाग को दी.

अल्मोड़ा में 24 घंटे में दो लोगों पर तेंदुए का हमला (VIDEO-ETV Bharat)

सूचना मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी गोपाल दत्त जोशी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल रमेश अधिकारी को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र गोचर भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है.

दूसरी घटना भी शनिवार की है, जो कांडे गांव के तोक मोहणी क्षेत्र में हुई. यहां निवासी नवीन कांडपाल पुत्र पीतांबर कांडपाल, स्कूटी में सवार होकर घर लौट रहे थे कि रास्ते में अचानक झाड़ियों से एक तेंदुआ निकलकर सामने आ गया और उन पर झपट पड़ा. हालांकि नवीन ने सूझबूझ दिखाते हुए खुद को काफी हद तक बचा लिया, लेकिन उनके हाथ-पैर में हल्की खरोंचे आई हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से तेंदुए की गतिविधियां बढ़ी हैं.

दोनों घटनाओं के बाद वन विभाग ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की. वन क्षेत्राधिकारी गोपाल दत्त जोशी ने बताया कि प्राथमिक उपचार और तात्कालिक सहायता के रूप में गंभीर रूप से घायल रमेश अधिकारी को 5 हजार रुपए, जबकि कम घायल नवीन कांडपाल को 2 हजार रुपए की सहायता राशि विभाग की ओर से प्रदान की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की टीम नियमित रूप से गश्त कर रही है और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मानव बस्ती के आसपास बढ़ती तेंदुआ गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके.

