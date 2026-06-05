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बाघ से ज्यादा घातक हुए तेंदुए, तीन गुना ज्यादा पालतू जानवरों को बना डाला अपना निवाला

छिंदवाड़ा में वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते एक साल में तेंदुओं ने 276 मवेशियों का शिकार किया वहीं बाघों ने 85 मवेशियों को बनाया निवाला.

Leopard kill more cattle than tiger
तेंदुए कर रहे बाघ से तीन गुना ज्यादा शिकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:15 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 9:24 AM IST

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छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा में बाघ से ज्यादा तेंदुआ खूंखार हो चुके हैं. पिछले एक साल में छिंदवाड़ा वन क्षेत्र में वन्यजीवों के हमलों के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी देखने को मिली है. वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, तेंदुए सबसे अधिक मवेशियों का शिकार करने वाले वन्यजीव के रूप में सामने आए हैं.

बाघ ने 85 तो तेंदुओं ने 276 मवेशियों को किया टारगेट

वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते एक साल में तेंदुओं ने 276 मवेशियों का शिकार किया जबकि बाघों द्वारा 85 मवेशियों के शिकार के मामले सामने आए हैं. वन विभाग के अनुसार वन क्षेत्रों से लगे गांवों और बस्तियों में रहने वाले लोगों के पालतू पशु सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं. चराई के दौरान या जंगल की सीमा से लगे इलाकों में मवेशियों के पहुंचने पर वे वन्यजीवों के आसान शिकार बन जाते हैं. अधिकतर रहवासी इलाकों में बाघ या तेंदुआ पानी की तलाश में पहुंचते हैं.

Leopard kill more cattle than tiger
तेंदुए कर रहे सबसे अधिक मवेशियों का शिकार (ETV Bharat)

जंगल के आसपास इंसानों का दखल बना रहा है खूंखार

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कैप्टन पूर्व पॉयलेट बृजेश भारद्वाज का कहना है कि जंगलों के आसपास इंसानों को दखल बढ़ रहा है. वन्यजीवों के बढ़ते संपर्क, प्राकृतिक आवास में बदलाव तथा भोजन की तलाश में वन्यजीवों के आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आने से ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. वन विभाग ने ग्रामीणों से सावधानी बरतने, मवेशियों को खुले में न छोड़ने और रात के समय उन्हें सुरक्षित बाड़ों में रखने की अपील की है ताकि वन्यजीव हमलों की घटनाओं को कम किया जा सके.

पिछले कुछ सालों में वन्यप्राणियों के मूवमेंट और शिकार

पिछली कुछ सालों में बाघ और तेंदुए के मूवमेंट और शिकार को लेकर जो घटनाएं हुई है उनमें बाघ ने साल 2021-22 में 81 मवेशियों पर हमले किए, वहीं 2022-23 में 145 जानवरों को मारा और 2025- 26 में 85 पालतू जानवरों को अपना शिकार बना लिया. वही तेंदुए ने साल 2021-22 में 315 पालतू मवेशियों को अपना शिकार बनाया. साल 2022-23 में 441 और 2025-26 में 276 मवेशियों को टारगेट किया है.

Leopard kill more cattle than tiger
तेंदुए कर रहे सबसे अधिक मवेशियों का शिकार (ETV Bharat)

वर्ष 2025-26 में ऐसे रहे मामले

वन विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार पूर्व वनमंडल में बाघ ने 44 पशु हानि और तेंदुए ने 144 मवेशियों का शिकार किया है. इसी प्रकार पश्चिम वनमंडल में बाघ के शिकार के 8 और तेंदुए के 55 मामले सामने आए. पांढुर्णा वनमंडल में भी बाघ से ज्यादा तेंदुए ने मवेशियों का शिकार किया है. यहां पर बाघ ने 33 और तेंदुए ने 107 मवेशियों का शिकार किया है. पूर्व वनमंडल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. इसी प्रकार जनहानि और मनुष्यों के घायल होने के मामले भी बढ़े हैं. पूर्व वनमंडल के दो, पांढुर्णा में एक में एक जनघायल का मामला आया है तो वहीं इस साल वन्यजीव के हमले से एक जनहानि हुई है.

पशु प्रेमी द्वारा लिखा जा चुका है पत्र पेंच टाइगर रिजर्व इलाके में सबसे ज्यादा मामले

वन्यप्राणियों के रहवासी इलाकों में मूवमेंट और पेंच पार्क के बफर जोन के गांवों में लगातार हो रहे इन मामले को लेकर वन्यप्राणी एक्टीविस्ट कैप्टन ब्रजेश भारद्वाज ने वन विभाग को पत्र लिखा है. वन अधिकारियों को बताया गया कि पेंच टाइगर रिजर्व में खमरा से जमतरा तक थोटामाल होते हुए सड़क के किनारे बसे गांवों और जंगल के बाहरी इलाकों के बफर रेवेन्यू क्षेत्रों में बाघ शावक और बाघिन इंसानों के बहुत करीब रहने लगे जो कि खतरनाक साबित हो रहे हैं.

बाघ इंसानों के आदि हो चुके हैं और स्थानीय लोगों ने इन्हें अक्सर अपने खेतों, सड़कों और मवेशियों के चराने वाली वाली जगहों के पास, जंगल की सीमाओं पर देखा है. पिछले कुछ सालों में पेंच पार्क से लगे हुए क्षेत्रों में वन्यप्राणियों द्वारा पालतू मवेशियों के शिकार के मामले सामने आए हैं. वन्यजीव पेंच क्षेत्र की बॉर्डर लांघकर रहवासी इलाकों में आ रहे हैं, जिसके कारण इन मामलों में इजाफा हुआ है.

Last Updated : June 5, 2026 at 9:24 AM IST

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