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पौड़ी जिले में बढ़ते जा रहे गुलदार के हमले, लोगों में वन विभाग के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश

गढ़वाल के पौड़ी जिले में मानव–वन्यजीव संघर्ष खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है. यहां आए दिन गुलदार लोगों पर हमला कर रहे हैं.

Pauri Leopard Attack
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 17, 2026 at 8:15 AM IST

3 Min Read
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पौड़ी: गढ़वाल के पौड़ी जिले के ग्रामीण इलाकों में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अब लोगों के लिए अपने गांव और जीवन को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौंती बन गया है. लगातार हो रहे हमलों के कारण ग्रामीणों में डर का माहौल है और कई परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन का मन बनाने लगे हैं. वहीं विकासखंड पौड़ी के बमठी गांव में बीते दिन गुलदार ने एक व्यक्ति को अपना निवाला बना लिया था. जिससे लोगों में वन विभाग के खिलाफ खासा आक्रोश है.

गौर हो कि इस घटना के अगले ही दिन शनिवार सुबह करीब 10 बजे गुलदार ने गांव की महिला रेखा देवी पर दिनदहाड़े हमला कर दिया. महिला घर के पीछे जा रही थी, तभी गुलदार ने अचानक हमला कर दिया. आसपास मौजूद ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया, जिससे महिला की जान बाल-बाल बच गई. घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया.

ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुलदार के आतंक से तत्काल राहत दिलाने की मांग की. प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही. वन विभाग का कहना है कि क्षेत्र में एक गुलदार को पिंजरे में कैद किया गया है और एक अन्य को मार गिराया गया है. डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी महातिम यादव ने बताया कि इलाके में दो शूटरों समेत तीन टीमें तैनात की जा रही हैं. इधर विकासखंड एकेश्वर के सासौं गांव में भी गुलदार का खौफ जारी है. शनिवार सुबह गुलदार ने दिनदहाड़े एक बछिया को मार डाला, जबकि दूसरी को घायल कर दिया. लगातार बढ़ रही घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत और वन विभाग के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

बढ़ते गुलदार के हमले: बताते चलें कि 10 मार्च को कोट ब्लॉक के बलमणा गांव के प्रकाश लाल (उम्र 45 वर्ष) का शव मिला था. तब ग्रामीणों ने शव की हालत देखकर आशंका जताई थी कि गुलदार ने उसे अपना शिकार बनाया है. घटना के बाद ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर थे. इस घटना के बाद भी ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला था. वहीं दूसरी ओर पौड़ी के इडवालस्यूं क्षेत्र में भी गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई थी. क्षेत्र में लेपर्ड के हमले से मौत का ये तीसरा मामला था. इससे पूर्व गजल्ड़ और बाड़ा गांव में भी गुलदार के हमले के मामले सामने आए थे.

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