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दिवाली की सर्द रातों में तेंदुए और भालू की दहशत, हो न जाए बड़ा हादसा, अलर्ट पर धमतरी वन विभाग

धमतरी में तेंदुए और भालू की दहशत ( ETV BHARAT )

धमतरी: जिले के वनांचल क्षेत्रों में वन्यप्राणियों की लगातार आवाजाही ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र में तेंदुआ और भालू की मौजूदगी सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. इस बीच वन्यप्राणियों की चहलकदमी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें क्षेत्र में उनकी मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों की चिंता साफ नजर आ रही है.

