दिवाली की सर्द रातों में तेंदुए और भालू की दहशत, हो न जाए बड़ा हादसा, अलर्ट पर धमतरी वन विभाग
धमतरी में एक बार फिर तेंदुए और भालू ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है. दीपावली पर खतरा बड़ा है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 6:27 PM IST
धमतरी: जिले के वनांचल क्षेत्रों में वन्यप्राणियों की लगातार आवाजाही ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र में तेंदुआ और भालू की मौजूदगी सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. इस बीच वन्यप्राणियों की चहलकदमी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें क्षेत्र में उनकी मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों की चिंता साफ नजर आ रही है.
रिहायशी इलाकों में तेंदुए और भालू की दहशत
जानकारी के मुताबिक, वन विभाग की गश्ती के दौरान दुधावा जंक्शन मुख्य मार्ग के पास तेंदुआ दिखाई दिया. वहीं बिरगुड़ी बस्ती में भालू घूमता हुआ नजर आया. आबादी के आसपास वन्यप्राणियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है. साथ ही अकेले जंगल या सुनसान रास्तों पर जाने से बचने की अपील की गई है.
तेंदुए के आतंक से लोग डरे
वनांचल में तेंदुए की मौजूदगी ग्रामीणों के लिए नई परेशानी नहीं है. बीते दिनों कारीपानी, बस्तर बुडरा और आमानारा गांव में तेंदुए के हमले में कई लोग घायल हुए थे. इसके अलावा अलग-अलग गांवों से तेंदुआ और भालू दिखाई देने की खबरें लगातार सामने आती रही है. तेंदुए द्वारा मवेशियों का शिकार किए जाने की घटनाओं ने भी ग्रामीणों की चिंता बढ़ाई है.
बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी है. ग्रामीणों को लगातार सतर्कता बरतने की सलाह वन विभाग दे रहा है. भालू की मौजूदगी भी उस क्षेत्र में है. यह वही भालू है जो पिछले दिनों पानी की टंकी पर चढ़ गया था. रेस्ट हाउस में भी देखा गया था. लोग बच्चों को अकेला ना छोड़े, आंगन में ना सोएं, अकेले जंगल की ओर न जाएं- श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ
अलर्ट पर वन विभाग
वनांचल इलाके में वन्यप्राणियों की बढ़ती चहलकदमी के बीच ग्रामीणों को अब खेतों, जंगल के रास्तों और बस्ती के आसपास भी सतर्क रहना पड़ रहा है. तेंदुआ और भालू की मौजूदगी से लोगों में भय बना हुआ है. ऐसे में वन विभाग की गश्ती और ग्रामीणों को जागरूक करने की कार्रवाई महत्वपूर्ण हो गई है. वन विभाग अलर्ट है.