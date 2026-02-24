सल्ट में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, रामनगर में मगरमच्छ की संदिग्ध मौत
अल्मोड़ा के सल्ट में दहशत फैलाने वाले गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया.
सल्ट/रामनगर: अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र के डभरा सौराल गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का कारण बना गुलदार (तेंदुआ) आखिरकार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया. गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. लगातार उसकी मौजूदगी से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था.
ग्रामीणों के अनुसार बीते कुछ समय से गुलदार गांव के आसपास मंडरा रहा था और कई बार आबादी के नजदीक दिखाई दिया. बताया जा रहा है कि उसने कुछ बकरियों को भी अपना शिकार बनाया था. जिससे पशुपालकों में खासा डर बना हुआ था. बच्चों और महिलाओं को घर से बाहर भेजने में भी परिजन असहज महसूस कर रहे थे.
मामले की जानकारी देते हुए रेंज अधिकारी गंगा शरण ने बताया कि विभाग को लगातार ग्रामीणों से शिकायतें मिल रही थी कि गुलदार बकरियों को निवाला बना रहा है और आबादी क्षेत्र में सक्रिय है. सुरक्षा के मद्देनजर उच्चाधिकारियों की अनुमति के बाद संवेदनशील स्थान पर पिंजरा लगाया गया था.
उन्होंने बताया कि आज सुबह पिंजरे में एक लगभग दो वर्षीय मादा गुलदार फंस गया. प्राथमिक जांच में गुलदार स्वस्थ है. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और भीड़ को पिंजरे से दूर रहने की हिदायत दी. रेंज अधिकारी ने कहा कि पकड़े गए गुलदार को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा भेजा जा रहा है. जहां उसकी स्वास्थ्य जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
गुलदार के पकड़े जाने से डभरा सौराल गांव में अब स्थिति सामान्य हो रही है. ग्रामीणों ने वन विभाग की तत्परता की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी वन्यजीवों की गतिविधियों पर इसी तरह नजर रखी जाएगी, ताकि मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सके.
मगरमच्छ की मौत: उधर, 23 फरवरी 2026 को रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज के अंतर्गत बिजरानी पश्चिमी बीट, मलानी ब्लॉक कक्ष संख्या-9 स्थित नाकाताल वन क्षेत्र में गश्त के दौरान वन कर्मियों को एक मगरमच्छ मृत अवस्था में मिला. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई.
मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां मृत मगरमच्छ के सभी अंग सुरक्षित अवस्था में पाए गए. प्रारंभिक निरीक्षण में किसी प्रकार की बाहरी क्षति या अवैध गतिविधि के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं. हालांकि विभाग द्वारा सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निर्देश पर मृत मगरमच्छ के शव को विधिवत कार्रवाई के लिए ढेला रेस्क्यू सेंटर लाया गया. यहां पशु चिकित्सकों के पैनल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में शव विच्छेदन (पोस्टमॉर्टम) की प्रक्रिया संपन्न की गई.
वन विभाग द्वारा बताया गया कि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विसरा के नमूने सुरक्षित कर उन्हें जांच हेतु आईवीआरआई बरेली भेजा जा रहा है. विसरा रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मगरमच्छ की मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी.
घटना के बाद एहतियातन नाकाताल वन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वन विभाग द्वारा सघन गश्त और कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है. ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके.
