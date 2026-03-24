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लखीमपुर खीरी में खेत में घुसे तेंदुए को ग्रामीणों ने घेरकर पकड़ा, हमले में दो लोग भी घायल

लखीमपुर में ग्रामीणों ने पकड़ा तेंदुआ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले में तेंदुए का आतंक लगातार बना हुआ है. इस क्रम में मझगई वन रेंज के बेलाकलां ग्राम पंचायत के लोहरा गांव में अजीबोगरीब वाकया हुआ. यहां ग्रामीणों ने खेत में घुसे एक तेंदुए को घेरकर फंदे में फंसा लिया और उसके हाथ-पैर बांध दिए. ग्रामीणों का कहना है कि वे तेंदुए के आतंक से परेशान हैं और वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. बाद में पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे और तेंदुए को पिंजरे में बंद कर अपने साथ ले गई. इस बारे में डीएफओ का कहना है कि तेंदुए को बंधक बनाने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. लखीमपुर में ग्रामीणों ने पकड़ा तेंदुआ. (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार लखीमपुर खीरी के बेलकला के लोहरा गांव निवासी रामनरेश, पप्पू, सुरेश और रामपाल खेतों में काम करने गए थे. इसी दौरान उन्होंने खेत में तेंदुए को घूमते देखा. दहशत में आए ग्रामीणों ने तुरंत गांव में सूचना दी. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब पांच महीनों से इलाके में तेंदुए का आतंक बना हुआ है और कई बार वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए ग्रामीणों ने खुद ही तेंदुए को पकड़ने का फैसला कर लिया.