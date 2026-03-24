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लखीमपुर खीरी में खेत में घुसे तेंदुए को ग्रामीणों ने घेरकर पकड़ा, हमले में दो लोग भी घायल

पिछले कई दिनों से इलाके में तेंदुए का बना हुआ है आतंक. वन विभाग से नाराजगी.

लखीमपुर में ग्रामीणों ने पकड़ा तेंदुआ.
लखीमपुर में ग्रामीणों ने पकड़ा तेंदुआ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 6:28 PM IST

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लखीमपुर खीरी: जिले में तेंदुए का आतंक लगातार बना हुआ है. इस क्रम में मझगई वन रेंज के बेलाकलां ग्राम पंचायत के लोहरा गांव में अजीबोगरीब वाकया हुआ. यहां ग्रामीणों ने खेत में घुसे एक तेंदुए को घेरकर फंदे में फंसा लिया और उसके हाथ-पैर बांध दिए. ग्रामीणों का कहना है कि वे तेंदुए के आतंक से परेशान हैं और वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. बाद में पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे और तेंदुए को पिंजरे में बंद कर अपने साथ ले गई. इस बारे में डीएफओ का कहना है कि तेंदुए को बंधक बनाने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.

लखीमपुर में ग्रामीणों ने पकड़ा तेंदुआ. (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार लखीमपुर खीरी के बेलकला के लोहरा गांव निवासी रामनरेश, पप्पू, सुरेश और रामपाल खेतों में काम करने गए थे. इसी दौरान उन्होंने खेत में तेंदुए को घूमते देखा. दहशत में आए ग्रामीणों ने तुरंत गांव में सूचना दी. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब पांच महीनों से इलाके में तेंदुए का आतंक बना हुआ है और कई बार वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए ग्रामीणों ने खुद ही तेंदुए को पकड़ने का फैसला कर लिया.

करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने तेंदुए को चारों तरफ से घेर लिया. रस्सी का फंदा बनाकर उसके गले में डाला गया और बांस की बल्लियों से उसके पैर बांध दिए गए. इसके बाद उसे खेत से गांव तक ले जाया गया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

तेंदुए को पकड़ने के दौरान उसके हमले में नरेश और बबलू घायल हो गए. नरेश की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि बबलू का इलाज पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है. घटना की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने तेंदुए को पहले जाल में फंसाया और फिर सुरक्षित तरीके से पिंजरे में बंद कर अपने साथ ले गई.

उत्तरीय वन प्रभाग की डीएफओ कीर्ति चौधरी ने बताया कि किसी भी वन्यजीव को इस तरह पकड़ना और बंधक बनाना वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपराध है. उन्होंने कहा कि मामले में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: अमरोहा के मंडी धनौरा में खेत में टहलता दिखाई दिया तेंदुआ, वन विभाग अलर्ट

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