Watch: मेरठ पुलिस को पेट्रोलिंग में दिखा तेंदुआ, वन विभाग की टीम तलाश में जुटी
तेंदुए के देखे जाने की सूचना पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल, ग्रामीणों ने जल्द पकड़ने की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : January 19, 2026 at 11:55 AM IST
मेरठ: परीक्षितगढ़ पुलिस को रविवार की देर रात डायल 112 पर तैनात पुलिस टीम को पेट्रोलिंग के दौरान अगवानपुर गांव में एक तेंदुआ दिखा. इसके बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गई. पुलिस ने इसका वीडियो बनाकर कंट्रोल रूम समेत वन विभाग की टीम को भेजकर सूचना दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई है.
गांव में तेंदुए के देखे जाने की सूचना पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की मांग की है.
परीक्षितगढ़ थाना प्रभारी सुधीश सिरोही ने बताया कि रविवार की देर रात अगवानपुर गांव में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम को तेंदुआ दिखा. इस बारे में तत्काल वन विभाग की टीम को अवगत करा दिया गया था. वहीं स्थानीय क्षेत्र के निवासियों को भी जानकारी से अवगत कराया है.
मेरठ की वन विभाग की डीएफओ वंदना फौगाट ने बताया कि वन विभाग की टीम क्षेत्र में कांबिंग कर रही है. क्योंकि परीक्षितगढ़ गंगा के खादर के नजदीक भी है. दो टीम उस क्षेत्र में सतर्क होकर काम कर रही हैं. हालांकी अभी तक तेंदुए की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है. जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा.
