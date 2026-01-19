ETV Bharat / state

Watch: मेरठ पुलिस को पेट्रोलिंग में दिखा तेंदुआ, वन विभाग की टीम तलाश में जुटी

तेंदुए के देखे जाने की सूचना पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल, ग्रामीणों ने जल्द पकड़ने की मांग की.

मेरठ में दिखा तेंदुआ
मेरठ में दिखा तेंदुआ (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 11:37 AM IST

|

Updated : January 19, 2026 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: परीक्षितगढ़ पुलिस को रविवार की देर रात डायल 112 पर तैनात पुलिस टीम को पेट्रोलिंग के दौरान अगवानपुर गांव में एक तेंदुआ दिखा. इसके बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गई. पुलिस ने इसका वीडियो बनाकर कंट्रोल रूम समेत वन विभाग की टीम को भेजकर सूचना दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई है.


गांव में तेंदुए के देखे जाने की सूचना पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की मांग की है.

पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान दिखा तेंदुआ (Video Credit; ETV Bharat)


परीक्षितगढ़ थाना प्रभारी सुधीश सिरोही ने बताया कि रविवार की देर रात अगवानपुर गांव में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम को तेंदुआ दिखा. इस बारे में तत्काल वन विभाग की टीम को अवगत करा दिया गया था. वहीं स्थानीय क्षेत्र के निवासियों को भी जानकारी से अवगत कराया है.


मेरठ की वन विभाग की डीएफओ वंदना फौगाट ने बताया कि वन विभाग की टीम क्षेत्र में कांबिंग कर रही है. क्योंकि परीक्षितगढ़ गंगा के खादर के नजदीक भी है. दो टीम उस क्षेत्र में सतर्क होकर काम कर रही हैं. हालांकी अभी तक तेंदुए की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है. जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बहराइच के गांव में घुसा तेंदुआ; ग्रामीणों ने दौड़ाया तो पेड़ पर चढ़ा, नीचे वन विभाग ने पिंजरा लगाया

यह भी पढ़ें: प्रयागराज में 6 महीने से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ 10 घंटे की मशक्कत के बाद पिंजड़े में कैद

Last Updated : January 19, 2026 at 11:55 AM IST

TAGGED:

LEOPARD IN UP
LEOPARD SPOTTED IN MEERUT
UP NEWS
MEERUT NEWS
LEOPARD IN MEERUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.