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अमरोहा के मंडी धनौरा में खेत में टहलता दिखाई दिया तेंदुआ, वन विभाग अलर्ट

अमरोहा: मंडी धनौरा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है. सोमवार को किसान के खेत में तेंदुआ टहलता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. इसके बाद विभाग की टीम खेत में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है.

जानकारी के अनुसार, मंडी धनौरा थाना इलाके के गांव झंडूपूरा में सोमवार को गुरदीप सिंह मान के खेत में तेंदुआ दिखाई दिया. वहां से गुजर रहे एक कार सवार किसान ने खेत में टहल रहे तेंदुए का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वहीं से 2 दिन पहले तेंदुए ने कुत्ते को निवाला बनाया था.

इसके बाद से गांव के लोगों में हड़कंप मचा हुआ था. सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रयास में जुट गई है. तेंदुए को पकड़ने के लिए खेत में पिंजरा लगाया है.



मंडी धनोरा के रेंजर अवनीश कुमार ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद हमारे द्वारा खेत में पिंजरा लगा दिया गया है. जल्द ही तेंदुआ पकड़ में आ जाएगा. नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में भी पिंजरे में एक मादा तेंदुआ कैद हुआ है.