हापुड़ में सरसों की खेत में दहाड़ रहा था तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, फर्रुखाबाद में 6 शिकारी गिरफ्तार

हापुड़/फर्रुखाबाद/फिरोजाबाद: हापुड़ के एक गांव में खेतों में तेंदुए की दहाड़ आने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. टीम जब मौके पर पहुंची तो सरसों के खेत में बैठा हुआ तेंदुआ जोर-जोर से दहाड़ रहा था. विभाग की टीम ने इसकी सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दी. तेंदुए को पकड़ लिया गया है. वहीं फर्रुखाबाद में 2 नीलगायों के शिकार के मामले में वन विभाग ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसी के साथ फिरोजाबाद में सांभर प्रजाति के एक हिरण की मौत के बाद उसके सींग काटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी ग्रामीण को गिरफ्तार किया.

हापुड़ में तेंदुआ: मामला जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का है. जहां रविवार को खेतों पर काम कर रहे किसानों को तेंदुए के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी. जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी. फारेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने तुरंत अपने अधिकारियों को सूचना दी. फुट ट्रैप में फंसे तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए दिल्ली और मथुरा से टीम बुलाई गई. टीम करीब 6:00 बजे के लगभग मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू करने में जुट गई. कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने तेंदुए को बेहोश कर उसका रेस्क्यू किया और स्वास्थ्य की जांच के लिए टीम तेंदुए को अपने साथ ले गई.

बता दें, बाबूगढ़ और सिंभावली के आसपास लगातार ग्रामीणों को तेंदुआ नजर आ रहा था. तेंदुए की ग्रामीणों ने कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल की थी. जिसके बाद लगातार वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही थी लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आ रहा था. जिससे ग्रामीणों में लगातार दहशत बनी हुई थी. लेकिन आज वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया है. वन विभाग के अधिकारी मुकेश कांडपाल ने बताया कि तेंदुए की आवाज आने की सूचना प्राप्त हुई. वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

डीएफओ अर्शी मलिक ने बताया कि तेंदुए का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है. उसका हेल्थ चेकअप होगा. तेंदुआ अगर स्वस्थ पाया जाता है तो उसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा.

फर्रुखाबाद में नीलगाय के शिकारी गिरफ्तार: दो नीलगायों के शिकार के मामले में वन विभाग ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से 5 आरोपी फिरोजाबाद के निवासी हैं. आरोपियों के पास से 2 नीलगाय के शव, हथियार, मोबाइल फोन और वाहन जब्त किए गए. मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया है.