रुद्रप्रयाग के सिन्द्रवाणी में कैद हुआ गुलदार, जखोली ब्लॉक में आतंक बढ़ा, सवालों के घेरे में वन विभाग

रुद्रप्रयाग: जिले में अलग अलग इलाकों में इन दिनों गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है. जखोली ब्लॉक के कुनियाली, पांजना गांव में बीती रात एक साथ तीन गुलदारों की मौजूदगी ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया. ग्रामीणों के अनुसार गुलदारों ने एक निराश्रित बैल का शिकार किया. वहीं, सिन्द्रवाणी में आतंक का पर्याय बने गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है. जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

सिन्द्रवाणी पिंजरे में कैद गुलदार, सवाल बरकरार: बता दें सिन्द्रवाणी गांव में 3 फरवरी को एक दिल दहला देने वाली घटना में पांच वर्षीय मासूम को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था. उस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया. तब से ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर थे. घटना के बाद प्रशासन और वन विभाग की नींद टूटी. क्षेत्र में कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए. कैमरा ट्रैप लगाए गए. लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इसी अभियान के तहत देर रात एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ.

पिंजरे में एक गुलदार पकड़ा गया है, लेकिन यह स्पष्ट करना अभी जल्दबाजी होगी कि यही वही आदमखोर गुलदार है या नहीं. फॉरेंसिक जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. पकड़े गए गुलदार को जांच के लिए भेजा जा रहा है. देवेंद्र सिंह पुण्डीर, उप वनाधिकारी अगस्त्यमुनि रेंज

वन विभाग ने साफ किया है कि सिन्द्रवाणी क्षेत्र में सर्च अभियान अभी खत्म नहीं किया जाएगा. अन्य पिंजरे, कैमरा ट्रैप और निगरानी उपकरणों के जरिए अभियान जारी रहेगा, ताकि किसी भी कीमत पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गये सैंपल: वन विभाग की टीम गुलदार की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सैंपल लिए हैं. जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) देहरादून तथा पशुलोक ऋषिकेश भेजा गया है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि सिन्द्रवाणी की घटना में यही गुलदार शामिल था या नहीं.

जखोली ब्लॉक में गुलदार का आतंक: वहीं, जखोली में भी गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है. गुलदार के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. जखोली ब्लॉक में ग्रामीण और गुलदारों के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है. कुनियाली, पांजना में एक साथ तीन गुलदारों का दिखना सिर्फ ग्रामीणों के लिए ही नहीं, बल्कि वन्यजीव विशेषज्ञों के लिए भी खतरे की घंटी है.