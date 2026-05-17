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यहां गुलदार कर बैठा भारी मिस्टेक, जिंदगी बचाने के लिए करता दिखा संघर्ष, पाइपलाइन बनी सहारा

ओपन वाटर टैंक में फंसा गुलदार ( Photo-Local Resident )