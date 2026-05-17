यहां गुलदार कर बैठा भारी मिस्टेक, जिंदगी बचाने के लिए करता दिखा संघर्ष, पाइपलाइन बनी सहारा
हरिद्वार में काई को घास समझकर ओपन वाटर टैंक में कूदा गुलदार, घंटों की मशक्कत के बाद निकला बाहर.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 17, 2026 at 6:49 AM IST
हरिद्वार: हरिद्वार के बीएचईएल क्षेत्र में गुलदार नजर आने से अफरा तफरी मच गई. यहां मेन प्लांट के पास बने ओपन वाटर टैंक में गुलदार कूदा और फंस गया. आते-जाते लोगों की नजर उस पर पड़ी तो राहगीरों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची. भेल फैक्ट्री में मशीनों को ठंडा करने के लिए वाटर टैंक बनाया गया है, यहां वाटर टैंक में काई जमी थी. गुलदार समझ नहीं पाया कि काई के नीचे गहरा पानी है और फंस गया. थोड़ी देर बाद लोगों की हलचल बढ़ती देख गुलदार टैंक से बाहर निकला और छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग निकला.
दरअसल, बीएचईएल मेन प्लांट राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगलों के पास है. इस क्षेत्र में अक्सर जंगली जानवर चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं. शनिवार को एक गुलदार भेल प्लांट की दीवार पर चढ़ गया और दीवार के बराबर में बने वाटर टैंक में कूद गया. कूदने के बाद गुलदार पानी में फंसा रहा. बताया जा रहा है कि भेल फैक्ट्री में मशीनों को ठंडा करने के लिए वाटर टैंक बनाया गया है. इस वाटर टैंक में काई जमी थी. गुलदार ने दीवार पर चढ़कर फैक्ट्री परिसर में घुसना चाहा. वो समझ नहीं पाया कि काई के नीचे गहरा पानी है. गुलदार ने काई को हरी घास समझकर छलांग लगा दी. काफी देर तक गुलदार टैंक में इधर उधर घूमता रहा और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था.
इसी बीच मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. गुलदार को पानी में तैरते हुए लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाई. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि गुलदार काई वाले वाटर टैंक में फंसा हुआ है और बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और गुलदार को रेस्क्यू करने का प्रयास शुरू किया. इतने में ही गुलदार को वाटर टैंक से गुजरने वाली लोहे की बड़ी पाइप दिखाई दी. पाइप लाइन देखकर गुलदार उस पर चढ़ गया. लेकिन दीवार तक चढ़ने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी. काफी देर तक गुलदार दो पैरों पर पाइप लाइन से चिपका रहा.
लोगों का शोरगुल सुनकर वो वापस भागने की कोशिशें करता रहा और आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाई. पाइपलाइन के सहारे वो जैसे तैसे दीवार पर चढ़ गया. दीवार पर चढ़ने के बाद उसके सामने घनी झाड़ियों के बीच रास्ता नहीं मिला. अंत में जोर लगाकर वो झाड़ियों को हटाकर दीवार कूदने में कामयाब रहा. वन विभाग की हरिद्वार रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह ने बताया कि गुलदार के वाटर टैंक में गिरने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी. लेकिन गुलदार खुद ही टैंक से निकल गया था. टीम ने उसे फिर से जंगल में खदेड़ दिया है. भेल क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से सटा हुआ है, अक्सर वन्यजीव जंगल से निकलकर आबादी में घुस आते हैं. जंगल से बाहर गश्त बढ़ा दी गई है. उन्होंने लोगों से भी जंगल किनारे न जाने और सतर्क रहने की अपील की है.
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