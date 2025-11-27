ETV Bharat / state

मुर्गी की लालच में पोल्ट्री फार्म में घुसा तेंदुआ, तीन घंटे तक चली बाड़े में शिकारी की धमाचौकड़ी

जिस वक्त तेंदुआ पोल्ट्री फॉर्म में घुसा उस वक्त पोल्ट्री फॉर्म के बाहर कई लोग मौजूद थे. लोगों ने तेंदुआ का वीडियो भी बना लिया. वीडियों में साफ नजर आ रहा है कि तेंदुआ पोल्ट्री फॉर्म के भीतर लगातार भाग दौड़ कर रहा है. तेंदुए के चलते मुर्गियां भी पिंजरे के भीतर भाग दौड़ कर रही हैं.

धमतरी: मुर्गी खाने के लालच में एक तेंदुआ मुर्गियों के बनाए गए बाड़े में घुस आया. गनीमत रही कि जिस वक्त तेंदुआ बाडे़ में घुसा उस वक्त वहां कोई कर्मचारी नहीं था. पोल्ट्री फॉर्म में घुसा तेंदुआ करीब 3 घंटे तक भीतर रहा. इस दौरान तेंदुए ने कई मुर्गियों को मारकर खाया. भरपेट शिकार करने के बाद तेंदुआ पोल्ट्री फॉर्म से छलांग लगाता हुआ मौके से नौ दो ग्यारह हो गया.

मोहलई के मुर्गी पोल्ट्री फार्म में तेंदुआ घुस गया था. आशंका है कि दरवाजा या ऊपर का टिन शेड खुला होने की वजह से वह घुस हो. तेंदुआ लगातार बाड़े के अंदर तीन घंटे तक दौड़ता रहा. वन विभाग की टीम जब पहुंची तब उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई. बाड़े का गेट खोलते ही तेंदुआ रफूचक्कर हो गया. लोगों से हमने सतर्क रहने की अपील की है: मनोज विश्वकर्मा, वन विभाग के एसडीओ

पोल्ट्री फॉर्म में लेपर्ड की धमाचौकड़ी

जिस पोल्ट्री फॉर्म में तेंदुआ घुसा वो मुर्गियों का बाड़ा कुकरेल के पास बना है. तेंदुए के पोल्ट्री फार्म में घुसने की खबर से ग्राम मोहलाई के लोग काफी डरे हुए हैं. लोगों का कहना है कि अक्सर इस इलाके में तेंदुए को देखा गया है. गांव वालों ने बताया कि जिस वक्त तेंदुआ मुर्गियों के बाड़े में घुसा उस वक्त रात के 9 बजे थे. लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाया और उसकी जानकारी वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम अब तेंदुए की तलाश में जुटी है.

वन विभाग की अपील

वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों से अपील की है. वन विभाग ने कहा है कि वो रात के वक्त सुनसान इलाके की ओर नहीं जाएं. देर रात अपने घर पर ही रहें. तेंदुए की आज पास मौजूदगी बनी हुई हो सकती है. इस लिहाज से लोग सतर्कता बरतें.

