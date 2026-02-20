ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में तेंदुए और बाघ की दहशत पर लगा विराम; वन विभाग के पिंजरे में हुए कैद

लखीमपुर खीरी: पिछले कई महीनों से धौरहरा वन रेंज के पढुआ में एक मादा तेंदुआ और दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक बाघ की लगातार मौजूदगी से ग्रामीण दशहत में थे. आखिरकार वन विभाग की सतर्कता और लगातार निगरानी के बाद दोनों वन्यजीवों को पकड़ लिया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है.



वन विभाग ने बीते रोज धौरहरा वन रेंज के पढुआ क्षेत्र में पिंजरा लगाया, पिंजरे में एक बकरी को बांधा दिया. शुक्रवार देर रात शिकार की तलाश में निकला तेंदुआ जैसे ही बकरी को देख झपटा, पिंजरे में कैद हो गया. शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों ने तेंदुए को पिंजरे में फंसा देखा तो वन विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कब्जे में ले लिया.

ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले एक वर्ष से तेंदुआ क्षेत्र में घूम रहा था. इस दौरान कई छोटे पालतू पशुओं को अपना शिकार बना चुका था. कुछ दिन पहले खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर भी हमला किया था, जिससे वे घायल हो गए थे. तेंदुए के भय से लोग शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते थे.

उधर, दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन में भी वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है. संपूर्णानगर वन रेंज के अंतर्गत खीरी-पीलीभीत के चंदनगर गांव में एक बाघ बीते कई महीनों से सक्रिय था. बाघ पालतू पशुओं पर हमला कर रहा था और आम लोगों के लिए खतरा बना हुआ था. ग्रामीणों में इतना भय था कि शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे.