लखीमपुर खीरी में तेंदुए और बाघ की दहशत पर लगा विराम; वन विभाग के पिंजरे में हुए कैद

तेंदुए और बाघ के भय से शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते थे लोग.

लखीमपुर में पकड़ा गया तेंदुआ
लखीमपुर में पकड़ा गया तेंदुआ (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
लखीमपुर खीरी: पिछले कई महीनों से धौरहरा वन रेंज के पढुआ में एक मादा तेंदुआ और दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक बाघ की लगातार मौजूदगी से ग्रामीण दशहत में थे. आखिरकार वन विभाग की सतर्कता और लगातार निगरानी के बाद दोनों वन्यजीवों को पकड़ लिया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है.

वन विभाग ने बीते रोज धौरहरा वन रेंज के पढुआ क्षेत्र में पिंजरा लगाया, पिंजरे में एक बकरी को बांधा दिया. शुक्रवार देर रात शिकार की तलाश में निकला तेंदुआ जैसे ही बकरी को देख झपटा, पिंजरे में कैद हो गया. शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों ने तेंदुए को पिंजरे में फंसा देखा तो वन विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कब्जे में ले लिया.

ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले एक वर्ष से तेंदुआ क्षेत्र में घूम रहा था. इस दौरान कई छोटे पालतू पशुओं को अपना शिकार बना चुका था. कुछ दिन पहले खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर भी हमला किया था, जिससे वे घायल हो गए थे. तेंदुए के भय से लोग शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते थे.

उधर, दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन में भी वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है. संपूर्णानगर वन रेंज के अंतर्गत खीरी-पीलीभीत के चंदनगर गांव में एक बाघ बीते कई महीनों से सक्रिय था. बाघ पालतू पशुओं पर हमला कर रहा था और आम लोगों के लिए खतरा बना हुआ था. ग्रामीणों में इतना भय था कि शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे.

वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को लगातार ट्रैकिंग कर रणनीतिक तरीके से रेस्क्यू कर लिया. वन अधिकारियों के अनुसार, पकड़े गए बाघ का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा.

डीएफओ नार्थ कीर्ति चौधरी ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ मादा है और पकड़े गए बाघ की उम्र करीब 2 वर्ष है. दोनों वन्यजीवों का चिकित्सकीय परीक्षण और दंत परीक्षण के बाद उसे सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा.

