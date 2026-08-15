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निघासन के बाबागंज में पिंजड़े में तेंदुआ कैद; मेडिकल कराया जाएगा, छह माह में अब तक पकड़े गये 14

वन रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि विभागीय प्रक्रिया के अनुसार उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा.

लखीमपुर खीरी में पिंजड़े में तेंदुआ कैद
लखीमपुर खीरी में पिंजड़े में तेंदुआ कैद (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
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लखीमपुर खीरी : जिले के उत्तर निघासन रेंज की बैरिया बीट के अंतर्गत बाबागंज गांव में पिछले कुछ समय से तेंदुए की मौजूदगी से दहशत में रह रहे ग्रामीणों को शनिवार सुबह बड़ी राहत मिली. वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजड़े में एक तेंदुआ कैद हो गया. तेंदुआ पकड़े जाने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को सुरक्षित कब्जे में लिया और उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित वन रेंज कार्यालय ले जाया गया है.

पिंजड़े में तेंदुआ कैद (Video credit: ETV Bharat)

वन रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बाबागंज में पकड़ा गया तेंदुआ पिछले छह माह में क्षेत्र से पकड़ा गया 14वां तेंदुआ है. उन्होंने बताया कि तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. परीक्षण के बाद उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देश और विभागीय प्रक्रिया के अनुसार उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा.


बता दें कि बाबागंज गांव और उसके आस-पास पिछले कुछ समय से तेंदुए की गतिविधियां लगातार देखी जा रही थीं. ग्रामीणों में भय का माहौल था और लोग खेतों की ओर जाने से भी सतर्कता बरत रहे थे. तेंदुए की मौजूदगी की सूचना के बाद वन विभाग ने उसकी निगरानी शुरू की और उसे पकड़ने के लिए बाबागंज गांव में पिंजड़ा लगाया गया था.


शनिवार को तेंदुआ पिंजड़े में फंस गया. जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. वन विभाग की टीम ने भी तत्काल मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पिंजड़े समेत कब्जे में लिया.


तेंदुआ पकड़े जाने के बाद बाबागंज सहित आस-पास के गांवों में दहशत के बीच रह रहे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. हालांकि वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगल अथवा गांव के आसपास तेंदुआ दिखाई देने पर उसके करीब जाने या उसे घेरने का प्रयास न करें. किसी भी वन्यजीव की मौजूदगी की सूचना तत्काल वन विभाग को दें.

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LEOPARD CAPTURED IN BABAGANJ
बाबागंज में तेंदुआ पकड़ा
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