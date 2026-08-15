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निघासन के बाबागंज में पिंजड़े में तेंदुआ कैद; मेडिकल कराया जाएगा, छह माह में अब तक पकड़े गये 14

लखीमपुर खीरी में पिंजड़े में तेंदुआ कैद ( Photo credit: ETV Bharat )