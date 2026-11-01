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बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, भैंस के बच्चे को बनाया था निवाला

आबादी के बीच पहुंचा तेंदुआ हुआ पिंजरे में कैद ( Photo Credit; ETV Bharat )

​बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे नानपारा रेंज के बलहा ग्राम ककरी में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार शनिवार देर शाम वन विभाग के लगाए गए पिंजड़े में कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

बहराइच तेंदुआ. (Video Credit; ETV Bharat) नानपारा रेंज के ग्राम ककरी स्थित एक ईंट भट्ठे के आसपास काफी समय से तेंदुए की चहलकदमी देखी जा रही थी. बीती 30 अक्टूबर को तेंदुए ने गांव में भैंस के बच्चे पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया था.

इस घटना के बाद से क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत व्याप्त थी. वहीं हमले को देखते हुए ग्रामीणों में आक्रोश भी था. मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम ने इलाके में गश्त शुरू की. तेंदुए को रिहायशी इलाके से दूर खदेड़ने के लिए पटाखे छुड़ाए गए और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए लगातार जागरूक किया गया.