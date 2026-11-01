बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, भैंस के बच्चे को बनाया था निवाला
तेंदुआ शिकार की तलाश में जैसे ही पिंजड़े में घुसा वैसे ही कैद हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:46 AM IST
बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे नानपारा रेंज के बलहा ग्राम ककरी में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार शनिवार देर शाम वन विभाग के लगाए गए पिंजड़े में कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
नानपारा रेंज के ग्राम ककरी स्थित एक ईंट भट्ठे के आसपास काफी समय से तेंदुए की चहलकदमी देखी जा रही थी. बीती 30 अक्टूबर को तेंदुए ने गांव में भैंस के बच्चे पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया था.
इस घटना के बाद से क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत व्याप्त थी. वहीं हमले को देखते हुए ग्रामीणों में आक्रोश भी था. मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम ने इलाके में गश्त शुरू की. तेंदुए को रिहायशी इलाके से दूर खदेड़ने के लिए पटाखे छुड़ाए गए और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए लगातार जागरूक किया गया.
वन विभाग की टीम ने तेंदुए के पैरों के निशान देखने के बाद ईंट भट्ठे के पास एक पिंजरा लगाया, जिसमें एक बकरी को बांधा गया था. देर शाम तेंदुआ शिकार की तलाश में जैसे ही पिंजड़े में घुसा वैसे ही पिंजड़े का दरवाजा बंद हो गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को देर रात में ही नानपारा रेंज कार्यालय ले आई.
प्रभागीय वनाधिकारी सुन्दरेश ने बताया कि विशेषज्ञ तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं. उच्चाधिकारियों के आदेश मिलने के बाद उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि गन्ने के घने खेतों और जंगलों की समीपता के चलते अक्सर वन्यजीव आबादी की ओर आ जाते हैं, जिसको लेकर विभाग लगातार सतर्कता बरत रहा है.
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