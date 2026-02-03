ETV Bharat / state

पिंजरे में कैद गुलदार ने मारी भयंकर दहाड़, लोगों की सिट्टी-पिट्टी हुई गुम

काशीपुर के द्रोणसागर क्षेत्र में गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

leopard trapped cage
पिंजरे में कैद हुआ गुलदार (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 3, 2026 at 7:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर क्षेत्र में पिंजरे में एक गुलदार को कैद हुआ है. कुछ समय से गुलदार की चहलकदमी द्रोणसागर टीले क्षेत्र में देखी जा रही थी. मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग द्वारा कुछ दिन पूर्व उक्त क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था. वन विभाग की टीम को पिंजरे में गुलदार कैद हुआ मिला. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है. इससे पूर्व भी वन विभाग इसी क्षेत्र से एक गुलदार को पकड़ा था.

काशीपुर क्षेत्र के द्रोणसागर टीले में वन विभाग द्वारा लगाए पिंजरे में एक और गुलदार फंसा हुआ मिला. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की कार्रवाई की. दरअसल, उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र स्थित द्रोणसागर टीले और उसके आस पास लंबे वक्त से गुलदार की चहलकदमी देखने को मिल रही थी. जिस कारण टीले में कार्यरत कर्मचारी और उसके आसपास के लोग दहशत में थे. गुलदार की चहलकदमी की सूचना के बाद वन विभाग द्वारा क्षेत्र में गश्त बढ़ाते हुए ट्रैप कैमरे के साथ साथ पिंजरे भी लगाए गए थे.

साथ ही वन विभाग की क्षेत्र में मुनादी कर लोगों को जागरूक भी किया. टीम को पिंजरे में एक गुलदार कैद मिला. गुलदार को पिंजरे में कैद हुआ देख लोगों ने राहत की सांस ली है. हालांकि स्थानीय लोग क्षेत्र में और भी गुलदार होने की संभावना जता रहे हैं. इससे पूर्व 17 जनवरी को वन विभाग की टीम एक गुलदार को कैद कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ चुकी है. रेंजर देवेंद्र रजवार ने बताया कि लंबे समय से द्रोणसागर क्षेत्र में गुलदार की चहलकदमी की सूचना टीम को मिल रही थी. सूचना के बाद टीम द्वारा मौके पर पिंजरा लगाया था. जिसके बाद गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है और अग्रिम कार्रवाई की गई.

बता दें कि उत्तराखंड में गुलदार आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिसके कई लोग जान तक गंवा चुके हैं. गुलदार के हमले वन विभाग और स्थानीय लोगों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं. प्रदेश के किसी ना किसी जिले से मानव वन्यजीव संघर्ष की खबर सामने आती रहती है. ऐसे में वन विभाग लोगों को जागरूक करने के साथ ही सचेत रहने की अपील कर रहा है. जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष रोका जा सके.

पढे़ं-

TAGGED:

द्रोणसागर लेपर्ड आतंक
काशीपुर द्रोणसागर क्षेत्र
DRONASAGAR LEOPARD TERROR
LEOPARD TRAPPED CAGE
DRONASAGAR LEOPARD TRAPPED CAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.