लखीमपुर में मां-बाप के सामने बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ, एक हाथ और एक पैर खा गया, झाड़ियों में मिला शव
घटना शनिवार शाम की है. मां-पिता खेत में काम कर रहे थे, जबकि बच्चे वहीं खेल रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 4:48 PM IST
लखीमपुर खीरी : सिंगाही थाना क्षेत्र में खेत में गेहूं काट रहे माता-पिता के सामने चार साल के बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया. काफी खोजबीन करने के बाद एक किलोमीटर दूर झाड़ियों में बच्चे का अध खाया शव मिला. बच्चे का एक हाथ और एक पैर तेंदुआ खा गया. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.
निबौरिया के नया पुरवा गांव के रहने वाले उमेद अली शनिवार दोपहर अपने पिता और पत्नी के साथ गेहूं की कटाई करने खेत गए थे. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पूरा परिवार मजदूरी में जुटा था. उनके साथ उनके तीन छोटे-छोटे बच्चे भी खेत पर मौजूद थे, जो पास में खेल रहे थे.
उमेद ने बताया, शनिवार शाम को अचानक झाड़ियों में छिपे बैठे तेंदुए ने मौके का फायदा उठाते हुए हमला कर दिया. कोई कुछ समझ पाता, तेंदुए ने चार साल के बेटे दिलशाद को अपने जबड़े में दबोच लिया और तेजी से झाड़ियों की ओर लेकर भाग निकला.
यह पूरा मंजर माता-पिता के सामने ही हुआ, जिससे वे बदहवास हो गए. बेटे को बचाने के लिए पिता उमेद अली जान जोखिम में डालकर तेंदुए के पीछे दौड़े, लेकिन तेंदुआ बच्चे को लेकर भाग गया.
घटना के बाद खेतों में काम कर रहे अन्य मजदूर और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और बच्चे की तलाश शुरू की गई. घटना की सूचना तत्काल सिंगाही थाना पुलिस और वन विभाग को दी गई.
पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन रात होने और घने जंगल व झाड़ियों के चलते तलाश में काफी दिक्कतें आईं. ग्रामीणों के साथ पुलिस टीम ने देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया. रात 1:30 बजे गांव के पास स्थित एक ईंट भट्ठे के समीप झाड़ियों में बच्चे का अधखाया शव बरामद हुआ.
शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मां बेसुध हो गई और पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
परिजनों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम समय पर मौके पर नहीं पहुंची. यहां तक कि रात में ही शव को दबाने की बात कही गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया.
बेलरायां वन रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि तेंदुए के हमले से बच्चे की मौत हुई है और तेंदुए को पकड़ने के लिए चार कैमरे, एक पिंजरा आज लगाए गए हैं और एक कल लगाया जाएगा. जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा.
यह भी पढ़ें : श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार युवक का सिर धड़ से अलग हुआ, एक का पैर कटा