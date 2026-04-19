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लखीमपुर में मां-बाप के सामने बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ, एक हाथ और एक पैर खा गया, झाड़ियों में मिला शव

माता-पिता के सामने बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : सिंगाही थाना क्षेत्र में खेत में गेहूं काट रहे माता-पिता के सामने चार साल के बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया. काफी खोजबीन करने के बाद एक किलोमीटर दूर झाड़ियों में बच्चे का अध खाया शव मिला. बच्चे का एक हाथ और एक पैर तेंदुआ खा गया. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. निबौरिया के नया पुरवा गांव के रहने वाले उमेद अली शनिवार दोपहर अपने पिता और पत्नी के साथ गेहूं की कटाई करने खेत गए थे. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पूरा परिवार मजदूरी में जुटा था. उनके साथ उनके तीन छोटे-छोटे बच्चे भी खेत पर मौजूद थे, जो पास में खेल रहे थे. उमेद ने बताया, शनिवार शाम को अचानक झाड़ियों में छिपे बैठे तेंदुए ने मौके का फायदा उठाते हुए हमला कर दिया. कोई कुछ समझ पाता, तेंदुए ने चार साल के बेटे दिलशाद को अपने जबड़े में दबोच लिया और तेजी से झाड़ियों की ओर लेकर भाग निकला. यह पूरा मंजर माता-पिता के सामने ही हुआ, जिससे वे बदहवास हो गए. बेटे को बचाने के लिए पिता उमेद अली जान जोखिम में डालकर तेंदुए के पीछे दौड़े, लेकिन तेंदुआ बच्चे को लेकर भाग गया. घटना के बाद खेतों में काम कर रहे अन्य मजदूर और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और बच्चे की तलाश शुरू की गई. घटना की सूचना तत्काल सिंगाही थाना पुलिस और वन विभाग को दी गई.