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कुशीनगर में आबादी में घुसा तेंदुआ, 'आदमखोर' ने 4 को किया लहूलुहान

तेंदुए की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद उसे पकड़ा. ( ईटीवी भारत )

आबादी में घुसे तेंदुए ने चार लोगों को किया घायल. (ईटीवी भारत)

घटना के बाद अभी भी गांव में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि तेंदुआ बिहार के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व से भटककर गांव में पहुंच गया था.

कुशीनगर: कुशीनगर जिले के जटहां बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात से कई गांवों में लोग सो नहीं पाए. माघी कोठिलवा के बाद आज सुबह डुमरा और पुरनहा मिश्र गांव में आबादी के बीच घुसे तेंदुए ने चार लोगों को घायल कर दिया. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम के घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर उसे पकड़ा जा सका.

वन विभाग के डिप्टी रेंजर अमित तिवारी ने बताया कि गोरखपुर से बुलाए गए विशेषज्ञों की मदद से तेंदुए को पकड़ कर सुरक्षित स्थान के लिए भेज दिया गया है. घायलों का उपचार चल रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं.

सूचना के मुताबिक शुक्रवार भोर में एक महिला ने डुमरा गांव में जैसे अपना दरवाजा खोला तो तेंदुए ने हमला कर दिया. महिला की चीख सुनकर ग्रामीण जुट गए, जिसके बाद तेंदुआ भागकर एक घर में घुस गया.

तेंदुए की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद उसे पकड़ा. (ईटीवी भारत)

हो हल्ले के बीच इधर-उधर की भागदौड़ में तीन अन्य लोग भी तेंदुए के हमले से घायल हो गए. हमले में रजनी देवी, ललिता सिंह, मनोज सिंह और अशोक घायल हुए हैं. सभी का इलाज जिला मुख्यालय स्थित स्वशासी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तेंदुआ लगातार छिपता रहा. इसके बाद गोरखपुर से एक्सपर्ट टीम बुलाई गई. बाद में रेस्क्यू टीम ने ट्रैंकुलाइजर गन से तेंदुए को बेहोश कर सुरक्षित पिंजरे में बंद कर लिया और गोरखपुर लेकर चली गई.