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बहराइच में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ, 6 साल की मासूम को बनाया था निवाला

मासूम को निवाला बनाने वाला तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: जिले में मासूम को निवाला बनाने वाला तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया. कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत कारीकोट के भट्टा बरगत पुरवा गांव में 6 वर्षीय मासूम बच्ची रागिनी की जान तेंदुआ ने जान ले ली थी.

करीब एक सप्ताह तक वन विभाग को चकमा देने के बाद तेंदुआ बकरी का शिकार करने के लालच में पिंजरे में फंस गया. उसके पकड़े जाने की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. बीते सप्ताह तेंदुए ने बच्ची रागिनी को उसकी मां किरन की गोद से छीनकर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.