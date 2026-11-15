बहराइच में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ, 6 साल की मासूम को बनाया था निवाला
बीते सप्ताह तेंदुए ने बच्ची रागिनी पर किया था हमला, वन विभाग एक सप्ताह से पकड़ने की कोशिश कर रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 12:18 PM IST
बहराइच: जिले में मासूम को निवाला बनाने वाला तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया. कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत कारीकोट के भट्टा बरगत पुरवा गांव में 6 वर्षीय मासूम बच्ची रागिनी की जान तेंदुआ ने जान ले ली थी.
करीब एक सप्ताह तक वन विभाग को चकमा देने के बाद तेंदुआ बकरी का शिकार करने के लालच में पिंजरे में फंस गया. उसके पकड़े जाने की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. बीते सप्ताह तेंदुए ने बच्ची रागिनी को उसकी मां किरन की गोद से छीनकर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.
घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने रेंजर शिव कुमार के नेतृत्व में गांव के आसपास पिंजरा लगाया गया. लगातार एक सप्ताह तक चकमा देने के बाद शनिवार देर रात तेंदुआ बकरी के शिकार के लालच में पिंजरे में कैद हो गया. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तेंदुए को निशानगाड़ा रेंज कार्यालय पहुंचाया.
रेंजर शिव कुमार ने बताया कि पकड़े गए तेंदुए के नर या मादा होने और उसकी उम्र के संबंध में अभी पुष्टि नहीं हो सकी है. पशु चिकित्सकों की टीम स्वास्थ्य परीक्षण करेगी.
डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि लगातार वन विभाग की टीम पूरे इलाके में कांबिंग कर रही थी. रविवार को अचानक सूचना आई कि तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद उसे रेंज कार्यालय लाया गया है. उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- सीतापुर में 2 महीने से दहशत फैला रहा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद