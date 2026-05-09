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उदयपुर में खौफ का अंत: महिला को बनाया था शिकार, अब पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड

पिंजरे में लेपर्ड ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: उदयपुर के उपली बड़ी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों में दहशत का कारण बना लेपर्ड आखिरकार वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया. शनिवार को ग्रामीणों ने जंगल से सटे इलाके में लगे पिंजरे में लेपर्ड को बंद देखा, जिसके बाद पूरे क्षेत्र ने राहत की सांस ली. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लेपर्ड का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित रूप से सज्जनगढ़ अभयारण्य शिफ्ट कर दिया. पिछले पांच दिनों से उपली बड़ी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लेपर्ड की लगातार हलचल देखी जा रही थी. खेतों और बस्तियों के आसपास उसकी मौजूदगी से लोगों में भय का माहौल बना हुआ था. इससे पहले गमेती बस्ती निवासी 52 वर्षीय भूरी बाई गमेती पर तेंदुए ने हमला कर दिया था. महिला रात के समय अपने कच्चे मकान से बाहर आंगन की ओर निकली थी, तभी अंधेरे में घात लगाए बैठे लेपर्ड ने उन पर झपट्टा मार दिया. पढ़ें: उदयपुर में लेपर्ड का हमला: खेत में सो रहे किसान को बनाया शिकार, 500 मीटर दूर मिला शव