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उदयपुर में खौफ का अंत: महिला को बनाया था शिकार, अब पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड

जंगल में गई गमेती बस्ती निवासी महिला पर लेपर्ड ने हमला कर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

Leopard captured in cage
पिंजरे में लेपर्ड (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 1:46 PM IST

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उदयपुर: उदयपुर के उपली बड़ी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों में दहशत का कारण बना लेपर्ड आखिरकार वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया. शनिवार को ग्रामीणों ने जंगल से सटे इलाके में लगे पिंजरे में लेपर्ड को बंद देखा, जिसके बाद पूरे क्षेत्र ने राहत की सांस ली. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लेपर्ड का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित रूप से सज्जनगढ़ अभयारण्य शिफ्ट कर दिया.

पिछले पांच दिनों से उपली बड़ी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लेपर्ड की लगातार हलचल देखी जा रही थी. खेतों और बस्तियों के आसपास उसकी मौजूदगी से लोगों में भय का माहौल बना हुआ था. इससे पहले गमेती बस्ती निवासी 52 वर्षीय भूरी बाई गमेती पर तेंदुए ने हमला कर दिया था. महिला रात के समय अपने कच्चे मकान से बाहर आंगन की ओर निकली थी, तभी अंधेरे में घात लगाए बैठे लेपर्ड ने उन पर झपट्टा मार दिया.

पढ़ें: उदयपुर में लेपर्ड का हमला: खेत में सो रहे किसान को बनाया शिकार, 500 मीटर दूर मिला शव

वन अधिकारी राजीव ने बताया कि हमले में लेपर्ड ने महिला के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें पहुंचाईं. अचानक हुए हमले के बावजूद महिला ने साहस दिखाते हुए जोर-जोर से चीखना शुरू कर दिया, जिससे लेपर्ड घबराकर जंगल की ओर भाग गया. परिजन और ग्रामीण तुरंत घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला. लोगों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विभाग ने समय रहते कार्रवाई नहीं की. ग्रामीणों के विरोध और लगातार बढ़ते दबाव के बाद वन विभाग हरकत में आया और इलाके में पिंजरा लगाकर निगरानी शुरू की गई. शनिवार सुबह लेपर्ड के पिंजरे में कैद होने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई.

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LEOPARD CAPTURED IN CAGE

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