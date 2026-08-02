WATCH: लखीमपुर खीरी में 8 साल के गोलू की जान लेने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद
वन विभाग ने बाबागंज से तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा, मेडिकल परीक्षण होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 11:04 AM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के पढ़ुआ थाना क्षेत्र के बाबागंज गांव में 8 साल के मासूम गोलू की जान लेने वाले खूंखार तेंदुए को आखिरकार रविवार सुबह वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया. करीब 10 दिनों तक लगातार निगरानी, ट्रैप कैमरों और पिंजरे के जरिए चलाए गए अभियान के बाद तेंदुआ पकड़ा गया। तेंदुए के पकड़े जाने से दहशत में जी रहे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.
गौरतलब हो, बाबागंज गांव निवासी बुद्धा का 8 वर्षीय पुत्र गोलू बीते 23 जुलाई को गुरुद्वारे के पास खेतों में बकरियां चराने गया था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया. जब तक आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचते, तब तक तेंदुआ मासूम को गंभीर रूप से घायल कर चुका था. ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक गोलू की मौत हो चुकी थी. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की थी.
घटना के बाद वन विभाग ने बाबागंज और आसपास के जंगल और खेतों में विशेष अभियान शुरू किया. तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे लगाए गए, लगातार कॉम्बिंग और कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए. वन कर्मियों की टीम दिन-रात निगरानी में जुटी रही.
वन रेंजर मोबिन आरिफ ने बताया, तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया गया है. उसे वन रेंज कार्यालय ले जाया जा रहा है, जहां उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. स्वास्थ्य परीक्षण के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत तेंदुए को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा.
वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगल से सटे क्षेत्रों में सतर्कता बरतें और किसी भी वन्यजीव की गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
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