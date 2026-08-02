ETV Bharat / state

WATCH: लखीमपुर खीरी में 8 साल के गोलू की जान लेने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद

आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, बीते कई दिनों से इलाके में फैली थी दहशत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले के पढ़ुआ थाना क्षेत्र के बाबागंज गांव में 8 साल के मासूम गोलू की जान लेने वाले खूंखार तेंदुए को आखिरकार रविवार सुबह वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया. करीब 10 दिनों तक लगातार निगरानी, ट्रैप कैमरों और पिंजरे के जरिए चलाए गए अभियान के बाद तेंदुआ पकड़ा गया। तेंदुए के पकड़े जाने से दहशत में जी रहे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. पिंजरे में कैद तेंदुआ. (Video Credit; ETV Bharat) गौरतलब हो, बाबागंज गांव निवासी बुद्धा का 8 वर्षीय पुत्र गोलू बीते 23 जुलाई को गुरुद्वारे के पास खेतों में बकरियां चराने गया था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया. जब तक आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचते, तब तक तेंदुआ मासूम को गंभीर रूप से घायल कर चुका था. ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक गोलू की मौत हो चुकी थी. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की थी.