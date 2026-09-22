बरेली में 3 महीने से दहशत का सबब बना तेंदुआ पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
दहशत के कारण ग्रामीणों ने शाम के बाद खेतों की ओर जाना कम कर दिया था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 3:07 PM IST
बरेली: नवाबगंज तहसील के अमीरनगर और आसपास के गांवों में करीब तीन महीने से तेंदुए की मौजूदगी से बनी दहशत मंगलवार को खत्म हुई. वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित कब्जे में ले लिया.
मामला अमीननगर गुलड़ियाई गांव के जंगल का है. ग्रामीणों के मुताबिक, चार सितंबर को तेंदुआ बदन सिंह के घर के पास से कुत्तों को उठा ले गया था. इसके बाद गांव और आसपास के इलाकों में तेंदुए की दहशत बढ़ गई. ग्रामीणों ने शाम के बाद खेतों की ओर जाना कम कर दिया था. कई लोग बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहने लगे थे.
ग्रामीणों ने तेंदुए की सूचना वन विभाग को दी. जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया. रेंजर आनंद सिंह के नेतृत्व में टीम ने छह सितंबर को अमीरनगर के जंगल में पिंजरा लगवाया. तेंदुए को आकर्षित करने के लिए पिंजरे में बकरी को चारे के रूप में बांधा गया था.
करीब 16 दिन तक वन विभाग की टीम तेंदुए के पिंजरे में फंसने का इंतजार करती रही. मंगलवार सुबह करीब छह बजे गांव के प्रताप सिंह जंगल की ओर गए थे. इसी दौरान उनकी नजर पिंजरे पर पड़ी, जिसमें तेंदुआ कैद था. उन्होंने तत्काल ग्रामीणों और वन विभाग को इसकी सूचना दी.
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को सुरक्षित कब्जे में ले लिया. रेंजर केके मिश्रा ने बताया कि अमीननगर गुलड़ियाई से तेंदुआ पकड़ा गया है. इसे काफी समय से क्षेत्र में देखे जाने की सूचना मिल रही थी. फिलहाल तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर छोड़े जाने के संबंध में उच्चाधिकारियों से दिशा-निर्देश लिए जा रहे हैं.
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