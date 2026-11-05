सीतापुर में 2 महीने से दहशत फैला रहा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद
तेंदुए के पकड़े जाने पर मुनीन्द्र अवस्थी ने वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों के लिए आभार जताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 5:12 PM IST
सीतापुर: जिले के थाना नैमिषारण्य क्षेत्र के रामपुर खेवटा स्थित पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी के फार्म हाउस से तेंदुआ पकड़ा गया. वन विभाग की ओर से करीब एक महीने पहले वहां पिंजरा लगाया गया था. आखिरकार गुरुवार को तेंदुआ पिंजरे में फंस गया.
दो महीने से दहशत में थे ग्रामीण: तेंदुए के पिंजरे में कैद होने की खबर मिलते ही क्षेत्रीय लोगों ने राहत की सांस ली. पिछले करीब 2 महीनों से इलाके में तेंदुए की चहलकदमी के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल था.
फार्म हाउस से तीसरी बार पकड़ाया तेंदुआ: बताया जा रहा है कि मुनीन्द्र अवस्थी के फार्म हाउस में तेंदुए के पकड़े जाने की ये तीसरी घटना है. इससे पहले अक्टूबर 2020 में पहली बार और नवंबर 2025 में दूसरी बार तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ था. अब तीसरी बार उसी फार्म हाउस में तेंदुआ पकड़ा गया है.
तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही थी. आखिरकार विभाग की मेहनत रंग लाई. तेंदुए के पकड़े जाने पर मुनीन्द्र अवस्थी ने वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों के लिए आभार जताया.
वहीं इस बारे में डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि तेंदुआ की जानकारी मिली थी. जिसके बाद वहां विभाग की टीमें लगाई गई थीं. कांबिग के साथ ही पिंजरा लगाया गया था. जिसमें गुरुवार सुबह तेंदुआ फंस गया. उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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