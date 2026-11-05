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सीतापुर में 2 महीने से दहशत फैला रहा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद

तीसरी बार मुनीन्द्र अवस्थी के फार्म हाउस में पिंजरे में फंसा तेंदुआ ( Photo Credit; ETV Bharat )

सीतापुर: जिले के थाना नैमिषारण्य क्षेत्र के रामपुर खेवटा स्थित पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी के फार्म हाउस से तेंदुआ पकड़ा गया. वन विभाग की ओर से करीब एक महीने पहले वहां पिंजरा लगाया गया था. आखिरकार गुरुवार को तेंदुआ पिंजरे में फंस गया.

तेंदुआ पिंजरे में कैद (Video Credit; ETV Bharat) दो महीने से दहशत में थे ग्रामीण: तेंदुए के पिंजरे में कैद होने की खबर मिलते ही क्षेत्रीय लोगों ने राहत की सांस ली. पिछले करीब 2 महीनों से इलाके में तेंदुए की चहलकदमी के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल था.