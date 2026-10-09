लखीमपुर खीरी में तेंदुआ पिंजरे में कैद; बकरी को निवाला बनाने की फिराक में था, नौबना गांव के लोगों में थी दहशत
निघासन वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि तेंदुए का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 6:29 PM IST
लखीमपुर खीरी : निघासन वन रेंज के नौबना गांव के पास पिछले कई दिनों से ग्रामीणों के लिए दहशत का सबब बना तेंदुआ आखिरकार शुक्रवार सुबह पिंजरे में कैद हो गया. तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरे में बकरी बांधी थी. वह बकरी को निवाला बनाने की फिराक में था. तेंदुए के पकड़े जाने की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. हालांकि, इलाके में लगातार तेंदुए पकड़े जाने की घटनाओं ने वन्यजीवों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर चर्चा तेज कर दी है.
निघासन वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पिंजरे में पकड़ा गया तेंदुआ नर है और उसकी अनुमानित उम्र करीब पांच से छह वर्ष है. उनके मुताबिक, यह इस क्षेत्र में पकड़ा गया 16वां तेंदुआ है. तेंदुए का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसे जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी.
मिली जानकारी के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले नौबना गांव के पास गन्ने के खेतों में ग्रामीणों को तेंदुआ दिखाई दिया था. इसके बाद दोबारा उसकी मौजूदगी की सूचना मिलने से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया. खेतों में गन्ने की फसल खड़ी होने के कारण तेंदुए के छिपे होने की आशंका थी. इससे ग्रामीण खेतों में जाने से भी कतरा रहे थे. लोगों को डर था कि कहीं खेतों में काम करते समय तेंदुए से उनका सामना न हो जाए.
तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम बीते तीन अक्टूबर को मौके पर पहुंची थी और उसकी गतिविधियों का जायजा लिया. इसके बाद गांव के पास खेत में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया. पिंजरे के अंदर बकरी बांधी गई, ताकि शिकार की तलाश में तेंदुआ उसकी ओर आकर्षित हो.
वन विभाग की यह रणनीति शुक्रवार सुबह सफल रही और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने से नौबना गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है. गन्ने की फसल और आस-पास के इलाकों में वन्यजीवों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है.
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