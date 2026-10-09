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लखीमपुर खीरी में तेंदुआ पिंजरे में कैद; बकरी को निवाला बनाने की फिराक में था, नौबना गांव के लोगों में थी दहशत

लखीमपुर खीरी में तेंदुआ पिंजरे में कैद ( Photo credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : निघासन वन रेंज के नौबना गांव के पास पिछले कई दिनों से ग्रामीणों के लिए दहशत का सबब बना तेंदुआ आखिरकार शुक्रवार सुबह पिंजरे में कैद हो गया. तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरे में बकरी बांधी थी. वह बकरी को निवाला बनाने की फिराक में था. तेंदुए के पकड़े जाने की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. हालांकि, इलाके में लगातार तेंदुए पकड़े जाने की घटनाओं ने वन्यजीवों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर चर्चा तेज कर दी है.

लखीमपुर खीरी में तेंदुआ पिंजरे में कैद (Video credit: ETV Bharat) निघासन वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पिंजरे में पकड़ा गया तेंदुआ नर है और उसकी अनुमानित उम्र करीब पांच से छह वर्ष है. उनके मुताबिक, यह इस क्षेत्र में पकड़ा गया 16वां तेंदुआ है. तेंदुए का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसे जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी.