ETV Bharat / state

कैमरा ट्रैप-ड्रोन व पैरों के निशान, तीन दिन की मशक्कत..तब पकड़ा लेपर्ड, एक व्यक्ति की ले चुका था जान

पिंजरे में कैद लेपर्ड के साथ वन विभाग की टीम ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: शहर के पास उमरड़ा खेड़ा गांव में कई दिनों से दहशत का पर्याय बना लेपर्ड आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया. शनिवार को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित निकालकर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले जाया गया. पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों और वन विभाग ने राहत की सांस ली. लेपर्ड ने मंगलवार और बुधवार दो दिन में पांच लोगों पर हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. डीएफओ डीके तिवारी ने बताया कि लेपर्ड की तलाश बुधवार से जारी थी. सघन जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम रास्तों के कारण पकड़ना चुनौती बना था. टीम ने कई जगह कैमरा ट्रैप लगाए और ड्रोन से निगरानी की, लेकिन शुरुआती दौर में सटीक लोकेशन नहीं मिली. शुक्रवार को कैमरा ट्रैप में मौजूदगी दर्ज हुई. इसके बाद इंप्रेशन पैड से पैरों के निशान तलाशे गए. निशानों से संभावित मूवमेंट रूट चिन्हित कर पहले लगे पिंजरों की जगह बदली और नए पिंजरे लगाए गए. डीएफओ तिवारी ने बताया कि गतिविधियों को समझने के बाद रणनीति बदली गई. पैरों के निशानों के इनपुट से लोकेशन तय की गई, जिसका नतीजा शनिवार सुबह लेपर्ड के कैद होने के रूप में सामने आया. पढ़ें: लेपर्ड के हमले में 3 साल के दिलखुश की मौत, 4 बहनों के लिए रक्षाबंधन हुआ फीका