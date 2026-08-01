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गरियाबंद में आतंकी तेंदुआ पिंजरे में कैद, तीन महीने से दहशत में थे ग्रामीण

बच्चे दो किलोमीटर पढ़ाई करने जाते हैं. रोड में तेंदुआ बैठा रहता था. बकरी को खाया था. वनविभाग ने पिंजरे में कैद किया- रामकुमार सोम, ग्रामीण

इस तेंदुए ने गरियाबंद जिले के जोबा के केराबहार गांव में पिछले तीन माह में 10 से ज्यादा घरेलू पशुओं का शिकार किया था. ग्रामीण अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, क्योंकि बच्चे रोज करीब किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं और कई बार सड़क किनारे तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिलती थी.

गरियाबंद : जोबा के केराबहार में आम ग्रामीणों के लिए दहशत का पर्याय बना नर तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया. ढाई से तीन वर्ष आयु के इस स्वस्थ तेंदुए का तीन डॉक्टरों ने मेडिकल परीक्षण किया. बाद में उसे उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में सुरक्षित छोड़ दिया गया.

दो तीन महीने से तेंदुए की दहशत थी.ग्रामीण बहुत परेशान हो रहे थे. शाम होते ही तेंदुआ पहुंच जाता था, जिससे लोग दहशत में रहते थे. हमने पिछले डेढ़ महीने से वनविभाग को आवेदन दिया था. अब हमें राहत मिली है-टीकम सोम, ग्रामीण

करीब ढाई से तीन साल का है तेंदुआ

पकड़ा गया तेंदुआ नर है और उसकी उम्र लगभग ढाई से तीन साल है. तीन पशु चिकित्सकों की टीम ने उसका मेडिकल परीक्षण किया, जिसमें तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ मिला और उसके सभी कैनाइन (नुकीले) दांत सही-सलामत पाए गए.

केराबहार गांव के लोगों की डेढ़ महीने से शिकायत मिल रही थी. वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग कर रही थी.हमने तेंदुए को लगातार ट्रैक किया. फिर विधिवत परमिशन लेकर उसे पकड़ा गया.तीन डॉक्टरों ने उसका मेडिकल परीक्षण किया. इसे कोर एरिया में छोड़ा गया है. तेंदुआ ढाई से तीन साल का है, हालांकि अभी डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है-शसिंगानंदन एस, डीएफओ,गरियाबंद सामान्य वन मंडल

तेंदुए को टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में छोड़ा गया

इस कार्रवाई के दौरान गरियाबंद सामान्य वन मंडल के डी एफ ओ शसिंगानंदन एस और उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन मौके पर मौजूद रहे. मेडिकल परीक्षण के बाद वन विभाग ने तेंदुए को उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में सुरक्षित छोड़ दिया.