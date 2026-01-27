ETV Bharat / state

भगवान पर चढ़ाने के लिए दूध लेने गई थी महिला, घात लगाकर बैठे तेंदुए ने बनाया शिकार

श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर ओछापुरा गांव के पास की घटना. महिला की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज.

तेंदुए ने महिला पर किया जानलेवा हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
श्योपुर: श्योपुर में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार सुबह जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर एक खूंखार तेंदुए ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने महिला की जान तो बचा ली परंतु उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है. वन विभाग की टीम जिला अस्पताल में पहुंच गई है. तेंदुए के आतंक से अब जिले के लोग डर के साए में जीने को मजबूर है.

ओछापुरा गांव के पास की घटना, वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची

जानकारी के मुताबिक घटना ओछापुरा गांव के पास की है. सबलगढ़ निवासी रामरति बाई रावत (45) अपने घर से पठार गांव के पास हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी. महिला के पिता मंदिर में पूजा करने का काम करते हैं. वह सुबह दूध लेने के लिए सड़क पार कर रही थीं तभी घात लगाए बैठे खूंखार तेंदुए ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. महिला की चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे जिसके बाद तेंदुए भाग गया. तेंदुए के हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई. हादसे की सूचना मिले के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई.

जिला अस्पताल चौकी में तैनात पुलिसकर्मी सुरेंद्र सिंह जाट ने बताया, सबलगढ़ निवासी रामरति बाई को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तेंदुए के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. महिला का उपचार किया जा रहा है.

सोमवार को भी तेंदुए ने किसान पर जानलेवा कर दिया था हमला

इस संबंध में कूनो वन विभाग के रेंजर अविचल त्रिपाठी से कई बार बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. इससे पहले सोमवार को भी एक विजयपुर क्षेत्र के खाड़ी गांव में तेंदुए ने एक किसान पर जानलेवा हमला कर दिया था.

