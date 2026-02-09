ETV Bharat / state

कानपुर देहात में तेंदुए का आतंक; ग्रामीणों की नींद उड़ी, सर्च ऑपरेशन जारी

भोगनीपुर के वन रेंजर स्वामी दीन ने बताया कि कानपुर चिड़ियाघर से टीम बुलाने के लिए डीएफओ को पत्र लिखा गया है.

कानपुर देहात: जिले के राजपुर ब्लॉक क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए के दिखने के बाद से हड़कम्प मचा हुआ है और लोगों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का दावा है कि गुबार बिजहरा के बाद अब जल्लापुर सिकंदरा गांव में भी तेंदुआ दिखा है. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है. इसके बाद कानपुर देहात में वन विभाग की टीम ने डेरा डाल रखा है.

पूरे गांव में घूम रहा था तेंदुआ: तेंदुए के पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने जाल बिछाया है. रविवार रात को जल्लापुर सिकंदरा गांव के लोगों ने दावा किया कि वहां एक तेंदुआ दिखायी दिया था. ग्रामीणों का कहना है कि रात में सन्नाटा था और तेंदुआ पूरे गांव में घूम रहा था. इसके बाद ग्रामीणों ने शोर मचा कर एक दूसरे को सतर्क किया. सभी लोग लाठी-डंडे लेकर इकट्ठा हो गए.

वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी: सुबह होते ही सोमवार को ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी. इसके पहले गुरुवार को राजपुर के बिजहरा गांव और सट्टी थाना क्षेत्र के बीहड़ पट्टी के खेतों में भी तेंदुआ देखा गया था. लोगों ने उसका वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था.

कानपुर चिड़ियाघर से टीम बुलाई जाएगी: राजपुर ब्लॉक क्षेत्र में तेंदुए की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है. ग्रामीण अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है. भोगनीपुर के वन रेंजर स्वामी दीन ने बताया कि कानपुर चिड़ियाघर से टीम बुलाने के लिए डीएफओ को पत्र लिखा गया है. तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है. जल्द ही तेंदुए का रेस्क्यू किया जाएगा.

