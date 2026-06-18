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कांकेर गट्टागुडूम में तेंदुए का आतंक, दो घरों में घुसकर ग्रामीणों पर हमला

कांकेर: सरोना वन परिक्षेत्र से लगे ग्राम गट्टागुडूम में तेंदुए के आतंक से ग्रामीण दहशत में है. तेंदुए ने बीती देर रात दो अलग-अलग घटनाओं में दो ग्रामीणों के घरों में घुसकर हमला कर दिया, जिससे दोनों ग्रामीण घायल हो गए. घायल ग्रामीणों को प्राथमिक इलाज के लिए गांव के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया ,जहां इलाज जारी है.

ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ देर रात घरों में घुस गया और सो रहे लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया.घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया. लगातार हुई इन घटनाओं के बाद पूरे गांव में भय का माहौल है. ग्रामीण अकेले घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं. बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. हालांकि दुधावा इलाके में तेंदुए के हमला करने की यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी इस इलाके के कई ग्रामीणों के ऊपर तेंदुए ने हमला किया है, जिससे कई लोग घायल व कुछ ग्रामीण की मौत भी हुई है

कांकेर वन विभाग अलर्ट

तेंदुए की मौजूदगी और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है. वन अमला लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहा है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है.