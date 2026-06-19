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तेंदुए का आतंक, शाम होते ही पहरा, गांव में पसरा सन्नाटा

तेंदुए की मौजूदगी ग्रामीणों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है. पिछले छह दिनों के भीतर तेंदुए ने चार अलग-अलग ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. इनमें दो घटनाएं ऐसी भी रहीं, जब तेंदुआ घर के भीतर घुस गया और सो रहे लोगों पर हमला कर दिया. हमलों में घायल ग्रामीणों का इलाज कराया गया है, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं ने पूरे गांव में भय का माहौल पैदा कर दिया है.

हालात ऐसे हैं कि शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है.वन विभाग ट्रैप कैमरे लगाकर तेंदुए पर निगरानी रख रहा है, लेकिन ग्रामीण जल्द ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

कांकेर: सरोना वन परिक्षेत्र के गट्टागुडम गांव में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते 6 दिनों में तेंदुए ने चार ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है. लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

गांव की गलियां सुनसान

तेंदुए के आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब ग्रामीण अकेले घर से निकलने से बच रहे हैं. लोग लाठी-डंडा लेकर समूह में बाहर निकल रहे हैं. शाम ढलते ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती हैं. बच्चे घरों के बाहर खेलने नहीं निकल रहे हैं और किसान भी खेतों में जाने से डर रहे हैं. ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता स्कूली बच्चों को लेकर है, क्योंकि स्कूल जंगल के नजदीक स्थित है.

गट्टागुडम गांव के लोग दहशत में (ETV Bharat Chhattisgarh)

आए दिन घटना हो रही है. शासन से गुहार है कि जितनी जल्दी हो सके तेंदुए को पकड़ें. गांव में दहशत है. स्कूल भी खुल गया है, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते. हम गांव वाले भी झुंड में निकलते हैं. लोगों में बहुत दशहत है-जोगेन्द्र सिन्हा, ग्रामीण

रात में अपनी सुरक्षा के लिए डंडा पकड़कर निकलते हैं. वनविभाग प्रयास कर रहा है. हमने डीएफओ साहब को भी घटनास्थल दिखाया है. अबतक चार घटना हुआ है. हम चाहते हैं कि जल्द ही तेंदुए को पकड़ें. हमें बच्चों की चिंता है. खेत जाने में भी डर लग रहा है- हरचंद नेताम, ग्रामीण

घायलों का इलाज

घायल महिला के पड़ोसी ग्रामीण मानेसिंह यादव ने बताया कि रात करीब 12 बजे एक वृद्ध महिला पर तेंदुए ने उस समय हमला कर दिया, जब वह घर में सो रही थी. महिला की चीख-पुकार सुनकर वह मौके पर पहुंचे और किसी तरह तेंदुए को भगाया, तब तक तेंदुआ महिला के सिर पर पंजों से हमला कर चुका था और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी. बाद में उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उपचार कराया गया.

गांव में वन विभाग की टीम (ETV Bharat Chhattisgarh)

रविवार को तेंदुए ने हमला किया. सो रही थी तब तेंदुए ने हमला किया-ग्रामीण महिला

क्या कहता है वन विभाग

लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रामीण वन विभाग से गांव के अलग-अलग स्थानों पर पिंजरे लगाने और तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने की मांग कर रहे हैं. वहीं वन विभाग का कहना है कि तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गांव के आसपास ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं और विभागीय टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है.

गट्टागुडम गांव के लोग दहशत में (ETV Bharat Chhattisgarh)

विभिन्न जगहों पर कैमरा लगाया जा रहा है ताकि तेंदुए के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है. तीन घटनाओं के बाद वनविभाग इसे गंभीरता से ले रहा है. परमिशन मिलते ही तेंदुए को उसके प्राकृतिक रहवास में छोड़ा जाएगा. तीनों घटनाओं में किसी की मृत्यु नहीं हुई है. तेंदुए मूवमेंट करता रहता है. ऐसी घटनाओं पर हम कार्रवाई करते हैं. पिछले एक साल में गंभीर घटना नहीं हुआ है, लेकिन इन तीनों घटनाओं के बाद वनविभाग गंभीर है-रौनक गोयल, डीएफओ कांकेर वन मंडल

ग्रामीणों से अपील

वन विभाग ने ग्रामीणों को शाम के बाद अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. विभागीय अमला तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए लगातार क्षेत्र में सक्रिय है. हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि जब तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जाता, तब तक भय का यह माहौल खत्म होने वाला नहीं है.

गांव में वन विभाग की टीम (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव वालों को बोला गया है कि घर के बाहर न सोएं. बहुत से लोग गर्मी की वजह से घर के बाहर सोते हैं. ग्रामीणों से अपील की गई है कि घर के अंदर ही पंखा चलाकर सोएं. लगातार मुनादी भी की जा रही है कि रात के अंधेर में और अर्ली मार्निंग घर से बाहर न निकलें, क्योंकि यह तेंदुए के मूवमेंट का समय होता है. जब घर से बाहर निकलना भी है तो ग्रुप में निकलें-रौनक गोयल, डीएफओ कांकेर वन मंडल

डर के साए में जीने को मजबूर

गट्टागुडम में तेंदुए के बढ़ते आतंक ने ग्रामीणों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित कर दी है. लोग डर के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं और अब सभी की निगाहें वन विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर कब गांव को इस खतरे से राहत मिल पाएगी.